Senador Iván Cepeda dice que respeta pero no comparte el fallo que ordenó la libertad de Uribe

El senador colombiano de izquierdas Iván Cepeda, acreditado como víctima en el caso de fraude procesal y soborno en actuación penal por el que fue condenado el expresidente Álvaro Uribe, dijo este martes que respeta pero no comparte la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del exmandatario hasta que la sentencia se resuelva en segunda instancia.

“ Las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta, mas no la compartimos ” dijo Cepeda a periodistas tras conocer la decisión judicial a favor de Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió hoy “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia que le impuso doce años de cárcel en régimen domiciliario había ordenado su “privación de libertad inmediata”.

Este fallo responde a una acción de tutela presentada por la defensa de Uribe para que se le permita seguir en libertad hasta que el mismo tribunal resuelva la apelación a la condena de primera instancia, lo que debe ocurrir a más tardar en octubre próximo.

“Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la Justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”, agregó Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico.

Este caso comenzó en 2012, cuando Uribe, líder del partido opositor de derecha Centro Democrático, demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra e involucraran a su rival.

Cepeda señaló que “probablemente” tomarán acciones legales contra el fallo de hoy favorable a Uribe y subrayó: “Pero con toda la calma y la serenidad decimos que respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos pertinente”.

Desde el 1 de agosto, día en que la jueza sentenció a Uribe y ordenó su detención domiciliaria, el expresidente ha permanecido en su casa campestre en Rionegro, localidad cercana a Medellín, capital del departamento de Antioquia, de donde es oriundo.

