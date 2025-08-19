El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe
Resumen de la noticia por IA
Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió amparar el “derecho fundamental a la libertad individual” del expresidente y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien había ordenado su “privación de libertad inmediata”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El expresidente colombiano Uribe apela su condena a doce años de prisión domiciliaria

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC