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El expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe, asiste a un acto tras el registro en Bogotá, el 13 de marzo de 2026. (RAUL ARBOLEDA / AFP)
El expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe, asiste a un acto tras el registro en Bogotá, el 13 de marzo de 2026. (RAUL ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este jueves que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por las investigaciones que ese organismo lleva a cabo sobre las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el departamento de Antioquia (noroeste) por paramilitares.

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