El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) se presentó este miércoles a un juzgado de la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste), para formalizar su detención, tras haber sido condenado en primera instancia a doce años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, dijo Uribe en un video divulgado por su partido, el Centro Democrático (derecha).

En el video, aparentemente grabado en el estudio de su casa campestre en Rionegro, a una hora de Medellín (capital departamental), Uribe muestra un documento que parece ser el acta de detención firmada hoy.

Uribe, quien considera que el proceso en el que fue condenado tiene motivaciones políticas, asegura en el video que a pesar de su detención seguirá su actividad política para que Colombia cambie de rumbo en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

“Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, agregó el político antioqueño.

El expresidente, de 73 años, fue condenado el pasado 1 de agosto en el llamado ‘juicio del siglo’ por la jueza Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, a una pena de doce años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y además lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.

La jueza lo absolvió de un tercer delito, el de soborno simple, y le concedió el beneficio de cumplir la condena en régimen domiciliario, aunque de inmediato ordenó su detención, un recurso que usualmente se usa en instancias posteriores, cuando la condena queda en firme.

Recursos judiciales para su libertad

El pasado lunes, la defensa de Uribe presentó una acción de tutela (recurso de amparo) ante el Tribunal Superior de Bogotá en la que solicitó una medida provisional para la libertad del exmandatario, al alegar que la sentencia de Heredia “transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”.

Por su parte, el Centro Democrático presentó el mismo día otra tutela ante el mismo tribunal en la que también solicitó su libertad inmediata, con el argumento de que la sentencia “vulnera de manera directa y grave derechos fundamentales amparados por la Constitución”.

Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud hecha por la defensa y decidió “no decretar la medida provisional”, pero señaló que continúa estudiando de fondo la acción de tutela.

Los partidarios de Uribe convocaron para este jueves 7 de agosto marchas en todo el país en apoyo al exjefe de Estado, en coincidencia con las conmemoraciones de la Batalla de Bogotá, que en 1819 selló la independencia de Colombia.

Los abogados de Uribe presentarán el próximo 13 de agosto, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la apelación a la sentencia, segunda instancia que debe resolverse antes del 16 de octubre para que el caso no prescriba.

