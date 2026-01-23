Uribe llama a “recuperar la Comunidad Andina” ante guerra comercial de Ecuador y Colombia

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) llamó este jueves desde Guayaquil (Ecuador) a “recuperar la Comunidad Andina (CAN)”, el organismo de integración regional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, para evitar y solucionar tensiones como las protagonizadas esta semana entre Colombia y Ecuador, inmersos en una inusitada guerra comercial.

“Necesitamos crear todas las condiciones para que nuestros países estén más integrados, se beneficien mutuamente y se ayuden”, afirmó el exmandatario colombiano durante una conferencia impartida en la ecuatoriana Universidad Espíritu Santo (UEES), bajo el título ‘Liderazgo y manejo de crisis’, con la que fue investido doctor honoris causa.

Las declaraciones de Uribe se produjeron en medio del deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países, iniciado este miércoles después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos, al considerar insuficiente la actuación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.

Tras ese anuncio, Colombia decidió imponer también aranceles del 30 % a una veintena de productos euatorianos y suspender la venta de energía a Ecuador, una medida a la que la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, restó impacto al asegurar que el país cuenta con capacidad para “cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía”.

No obstante, durante las diferentes crisis energéticas sufridas por Ecuador en los últimos años, que en algunos momentos llegaron a prolongarse hasta 14 horas, el suministro eléctrico procedente de Colombia fue clave para mitigar el déficit eléctrico.

Además, ante la decisión del Gobierno colombiano, Manzano adelantó que Ecuador modificará la tarifa de transporte del crudo colombiano que atraviesa el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Sergio YATE / Fabrice COFFRINI / AFP)

Esta disputa comercial entre ambas naciones se suma, hasta la fecha, a una serie de tensiones diplomáticas acumuladas en los últimos meses entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro, un escenario que Uribe abogó por rebajar para beneficiar a la población general.

En una entrevista concedida al diario El Universo, Uribe insistió también en la necesidad de avanzar hacia una mayor integración económica andina “para el beneficio social general”, y criticó lo que calificó como “graves errores” de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, al considerar que pensaron que “quedarían impunes frente a un atentado permanente a la seguridad de Colombia”.

“Independientemente de la orientación de cada gobierno, la seguridad es un valor democrático que debe estar por encima de derechas e izquierdas”, sostuvo.

Durante su intervención en Guayaquil, Uribe fue preguntado precisamente por la violencia en Ecuador, inmerso en la peor crisis de seguridad de su historia reciente. Aunque evitó juzgar las políticas del presidente Noboa, afirmó percibir voluntad política para enfrentar la situación. “Ojalá tenga éxito”, concluyó.