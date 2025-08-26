El expresidente de Colombia Álvaro Uribe saluda a simpatizantes durante un evento, en Bogotá, el 23 de agosto de 2025. (Foto de Carlos Ortega / EFE)
Víctimas del juicio contra Álvaro Uribe denuncian al exmandatario y a sus hijos por injuria
Las víctimas del juicio contra el expresidente colombiano (2002-2010) denunciaron penalmente al exmandatario; a sus dos hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, y al director del partido Centro Democrático, , por presunta calumnia, injuria, hostigamiento y amenazas.

El senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el juicio en que el exgobernante fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal, interpuso la denuncia porque las víctimas, supuestamente, han sufrido una “sistemática campaña” de persecución y difamación tras conocerse la condena del exmandatario.

Cepeda denunció a Uribe, a sus hijos y al director del Centro Democrático por “la comisión presunta” de los delitos de “calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas”.

Esa campaña de difamación ha estado acompañada además de una acción que tiene que ver con una operación para vincularme (...) con las FARC”, añadió Cepeda.

En un comunicado, las víctimas señalaron que en redes sociales, declaraciones a medios y foros internacionales se han lanzado señalamientos “falaces” contra congresistas y abogados de la bancada, con acusaciones como las de vincular al senador Cepeda con las extintas FARC o con el narcotráfico.

Estos señalamientos mendaces ponen en alto riesgo nuestra seguridad”, advirtieron.

Las víctimas subrayaron que la ofensiva mediática busca deslegitimar la decisión judicial contra el expresidente y afectar la credibilidad de quienes ejercen la representación de las víctimas en el caso.

Cepeda enfrentó en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia al expresidente Uribe (2002-2010), quien fue condenado a comienzos de agosto, en primera instancia.

El exmandatario, líder y fundador del partido de derechas Centro Democrático, seguirá en libertad hasta que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva en segunda instancia la apelación presentada por su defensa.

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado contra él por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Sin embargo, la Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.

Pese al fallo condenatorio, Uribe continúa participando activamente en la vida política colombiana.

