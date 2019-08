Ricky Martin y otros cantantes latinos piden acciones para frenar incendios en la Amazonía ​

Miami. Los cantantes latinos Ricky Martin, Camila Cabello y J. Balvin expresaron su preocupación por los incendios en la Amazonía de Brasil que están devastando el llamado pulmón de la Tierra desde hace tres semanas e instaron a las autoridades a hacer más para combatirlos y a los medios a darles más difusión.

El puertorriqueño Ricky Martin comparó el incendio del 15 de abril en la catedral de Notre Dame, en París, con lo que está pasando en Brasil y cuestionó por qué los líderes mundiales no están uniendo fuerzas para sofocarlo.

"Cuando la catedral de Notre Dame estaba ardiendo en llamas, los medios de comunicación del mundo cubrieron cada momento y algunos billonarios se apresuraron a restaurarla. En este momento la selva amazónica está ardiendo", dijo Ricky Martin en su cuenta de Instagram.

"El pulmón de nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay cobertura mediática y tampoco billonarios. 'THIS IS A REAL GLOBAL ISSUE. Where are de real leaders OF THE WORLD joining forces for The Amazon' (Este es un tema real global. ¿Dónde están los líderes reales del mundo uniendo fuerzas por el Amazonas?)", agregó.

Por su parte, la cantante cubana Camila Cabello publicó en Instagram una foto del Amazonas en llamas con el crédito del actor Leonardo Di Caprio, comprometido con la defensa del medio ambiente, y comentó lo "terrible" del incendio.

"Esto hace que me den ganas de llorar de frustración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Literalmente estamos destruyendo nuestro milagro de hogar. Lo lamento mucho planeta Tierra", expresó Cabello.

En tanto, el cantante de reggeaton colombiano J Balvin compartió en su cuenta de Instagram una publicación de la modelo Toya Montoya en la que dice que "sí esto está pasando, sí es aterrador" y da una lista de organizaciones con experiencia en la conservación amazónica para quienes quieran colaborar en la mitigación del fuego.

Los incendios forestales han alcanzado este año un récord de 72.843 en Brasil, según el centro de investigación espacial de INPE, en momentos en que hay focos activos en varios lugares de la selva amazónica y crece la preocupación por la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro.

Fuente: Reuters