Ciudad de México. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este lunes la cancelación del millonario proyecto de aeropuerto de México tras una polémica consulta en la que los ciudadanos eligieron una opción más económica denominada Santa Lucía.



"La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca", dijo López Obrador en una conferencia de prensa.



El presidente electo, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, aseguró que se acatará la decisión tomada por 70% de los participantes en la consulta -unas 700.000 personas- pero que quedarán a "salvo los intereses de las empresas y los inversionistas".



Con 1,09 millones de votos emitidos, 70% de los participantes se decantaron por continuar con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), muy saturado, y combinar sus operaciones con la terminal aérea de Toluca y la de Santa Lucía, hoy militar.



En tanto, 29% optaron por continuar con la construcción del NAIM en Texcoco, con un avance de 20%, y el 1% restante fueron votos nulos.



Con esta decisión "vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual Aeropuerto de la Ciudad de México", aseguró.



Explicó que con la opción ganadora -"racional, democrática y eficaz"- el Gobierno Federal se ahorrará alrededor de 100.000 millones de pesos (unos 5.128 millones de dólares).



Además, tras confirmar que la consulta era vinculante, quiso transmitir un mensaje de calma a la patronal.



"Desde que se inició el análisis sobre este asunto dejamos de manifiesto que quedaban a salvo los intereses de las empresas y de los inversionistas. Hay fondos, en el fideicomiso actual, que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones", apuntó.



Además de esto, dio su "palabra, autoridad moral y política" de atender cualquier reclamación de empresas.



"Esta decisión se toma con respeto absoluto al Estado de Derecho", agregó, y explicó que se buscará la manera de trasladar contratos a la nueva obra, o "llegar a arreglos".



Tras la críticas sobre si es viable la operación simultánea del actual aeropuerto capitalino y el de Santa Lucía, aseguró que no hay "interferencia aérea".



Además, gracias a la ayuda del Gobierno francés, tienen un nuevo dictamen que lo corrobora.



"Se salva el Lago Nabor Carrillo (en Texcoco) y no se van a ahuyentar los patos, las aves; eso es un triunfo para el movimiento ambientalista", indicó.



Minutos después de darse a conocer el "No" al aeropuerto de Texcoco, la cúpula empresarial criticó el plebiscito, alegando falta de legitimidad y validez estadística.

Fuente: EFE