Muchos piensan que llegar a la industria de Hollywood es casi utópico y solo algunos afortunados lo consiguen, pero una mujer de Colombia es claro ejemplo de que los sueños se pueden cumplir con mucho esfuerzo. Esta es la historia de Ana María Quintero, la joven que editaba videos en el colegio y hoy hace los efectos visuales para “The Last Of Us”, la aclamada serie de HBO.

Algunas claves del éxito de “The Last Of Us” son la trama, una historia poderosa y adaptación atractiva del videojuego de Naughty Dog, con Pedro Pascal de protagonista. Pero también las personas que están detrás como es el caso de Quintero.

Según informa el portal El Tiempo, la joven tuvo que hacer algunos sacrificios para llegar a donde está, entre ellos tiempo de calidad con su familia, a quien no los ve tan seguido y muchas veces solo por videollamadas.

En diálogo con el medio citado, la colombiana de 25 años reveló que siempre pedía editar los videos en los trabajos grupales y utilizaba el programa de edición “Movie Maker” para hacer su magia. Con el pasar de los años y su gusto por los efectos, se perfeccionó con programas de edición profesionales más sofisticados.

“Los últimos tres años del colegio (se graduó en 2013) me ponían mucho a hacer videitos para explicar alguna guerra o temas así, y a mí me encantó. Siempre pedía ser yo la que editaba a pesar de ser trabajos grupales”, contó.

¿Cómo llegó a The Last Of Us?

Tras terminar el colegio viajó a Canadá por seis meses para estudiar inglés. Cuando regresó a Colombia ya tenía decidido qué hacer con su vida: especializarse en Comunicación Audiovisual en La Sabana, una de las pocas universidades que la ofrece.

Luego de graduarse con honores, Ana María Quintero hizo sus “pininos” en una pequeña productora y tuvo la oportunidad de pertenecer a Dynamo. Cuando pensó que la pandemia por coronavirus la volvería la loca — al estar encerrada entre cuatro paredes — su vida cambió.

Todos los conocimientos que adquirió durante ese tiempo le permitieron publicar divertidos videos en redes y poco tiempo después se inscribió en una academia de Canadá, donde se especializó en VFX.

“En Colombia yo intenté buscar cursos, videos en YouTube, incluso pagué varios, pero la verdad es que aprendí muy poco”, recuerda.

Con mucho esfuerzo y trabajo, logró ser parte de Crafty Apes, compañía especializada en efectos visuales y producción que es parte de la aclamada serie de HBO, “The Last Of Us”.

Ana María reconoce que al principio no conocía el videojuego, pero sabía que se trataba de una serie de zombies. Como se sabe, el objetivo es recrear al planeta Tierra luego de una pandemia causada por un hongo mutado.

“Empecé haciendo beauty work, se le llama así a la corrección de errores en el maquillaje o al refuerzo de lo que los maquilladores hicieron en set. Tenía que retocarle el rostro a la actriz que interpreta a ‘Ellie’. Luego me dieron más cosas, quité las pantallas azules; puse el fondo nuevo e hice la integración”, finalizó.