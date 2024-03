El periodista venezolano-ecuatoriano Andersson Boscán, cofundador del medio digital La Posta, anticipó este jueves que colaborará con las investigaciones que decida hacer la Fiscalía sobre sus conversaciones telefónicas con el supuesto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero, asesinado en prisión en 2022.

Después de que varios medios locales señalasen que la Fiscalía planea abrir una investigación previa sobre los mensajes intercambiados entre Boscán y Norero, el periodista manifestó que para él es un alivio que sea una investigación independiente al caso ‘Metástasis’.

Entre los mensajes recogidos hay comunicaciones en las que el periodista pide información al ‘Patrón’ Norero sobre el manejo de las políticas de las aduanas y aclaraba que no le interesaba la información sobre contrabando y drogas.

De acuerdo a las autoridades, ‘el Patrón’ Norero se encargaba de auspiciar y financiar a Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, las tres bandas rivales que buscaban desplazar a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo y grande del país.

Las conversaciones son en un inicio parte del expediente del caso ‘Metástasis’, llamado así por el nivel de infiltración que la red criminal de Norero había supuestamente logrado en distintas instancias del Estado, como si un cáncer terminal se hubiese extendido a diferentes órganos del poder.

La Fiscalía destapó así una presunta gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria a partir del análisis de los teléfonos de Norero después de su muerte, con una operación donde fueron detenidas 39 personas, entre ellos el entonces presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, por presuntos favores judiciales.

“Lo que me alivia es que no sea dentro del esperpento de proceso donde había una colección de criminales con los que no quiero tener ningún tipo de relación”, dijo Boscán.

“Mi lema es que nunca hay que esconderse. Hay que dar la cara, colaborar con las autoridades y la base de un Estado de Derecho es investigar, y la investigación determinará si hay o no la comisión de un delito”, añadió.

El periodista recordó que está acostumbrado a las indagaciones previas de la Fiscalía por otros casos de investigación que ha revelado en años anteriores.

“Estaré muy gustoso de darle a la Fiscalía las explicaciones necesarias que se puedan dar desde el periodismo, como he hecho en todos los casos, porque algo que me gusta es tomar el toro por los cuernos y enfrentar lo que tenga alguien que preguntar”, agregó.

Recientemente, el medio digital La Posta recibió el premio Rey de España de Periodismo Narrativo por la investigación del caso ‘El Gran Padrino’, sobre una presunta trama de corrupción en empresas públicas liderada por el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), cuya revelación catapultó el inicio de un juicio político en su contra y su salida adelantada del poder.