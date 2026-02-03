Colombia extradita a Estados Unidos al narcotraficante alias Pipe Tuluá, horas antes de la reunión entre Petro y Trump

Escuchar
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, el narcotreaficante que fue extraditado por Colombia a Estados Unidos. (Foto: El Tiempo, GDA).

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, el narcotreaficante que fue extraditado por Colombia a Estados Unidos. (Foto: El Tiempo, GDA).

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, el narcotreaficante que fue extraditado por Colombia a Estados Unidos. (Foto: El Tiempo, GDA).
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, el narcotreaficante que fue extraditado por Colombia a Estados Unidos. (Foto: El Tiempo, GDA).
Por Agencia EFE

El Gobierno de Colombia extraditó a Estados Unidos en la madrugada de este martes al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, horas antes de que el presidente Gustavo Petro se reúna en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump para hablar sobre todo de política antidrogas.

