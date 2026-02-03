Colombia extradita a Estados Unidos al narcotraficante alias Pipe Tuluá, horas antes de la reunión entre Petro y Trump

El Gobierno de Colombia extraditó a Estados Unidos en la madrugada de este martes al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, horas antes de que el presidente Gustavo Petro se reúna en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump para hablar sobre todo de política antidrogas.

Marín es el jefe de la banda criminal La Inmaculada, acusada de tener vínculos con cárteles de narcotraficantes mexicanos para enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, lo cual llevó a una corte del estado de Texas a pedir su extradición por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

“Cumpliendo su orden, presidente Gustavo Petro, alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos”, manifestó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en un mensaje en su cuenta de X.

El funcionario compartió una instrucción que le dio Petro el pasado sábado, también en X, donde señaló: “Señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias ‘Pipe Tuluá’, señor Andrés Marín Silva”.

Petro se reunirá este martes con Trump para intentar pasar página del desacuerdo que ha marcado la relación bilateral en el último año, principalmente en materia de lucha contra las drogas, un tema sobre el cual Washington considera que Colombia no está haciendo lo que debería, lo que incluye pausas en las extradiciones.

Al respecto, el ministro de Justicia subrayó que, durante el Gobierno de Petro, el país ha batido el récord de extradiciones, con 809 entregas de delincuentes a Estados Unidos.

“La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, agregó.

Capturado en 2024 y preso en Bogotá

La extradición de Marín Silva a Estados Unidos fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el pasado 12 de noviembre, pero faltaba la aprobación presidencial, que tiene la última palabra en estos procedimientos.

Las pesquisas de las autoridades de Estados Unidos afirman que la banda La Inmaculada emplea “lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, embarcaciones sumergibles, aeronaves, semirremolques y vehículos de motor” para mover toneladas de cocaína en Colombia con destino a Denver y Dallas (Texas), señaló la Corte en su concepto favorable a la extradición.

Marín fue capturado en febrero de 2024, lo que provocó una ola de violencia en Tuluá, ciudad del departamento de Valle del Cauca (suroeste), donde el delincuente y su banda tienen su centro de operaciones.

En 2022, Marín fue condenado por homicidio, secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado.

Antes de su extradición, el delincuente estaba preso en Bogotá cumpliendo una condena de 30 años de cárcel por su participación en el asesinato de, al menos, 46 personas.

Tras la entrega a EE.UU, de Marín, las autoridades reforzaron la seguridad en Tuluá, ante la posibilidad de que su extradición provoque nuevos disturbios en la ciudad por parte de miembros de su banda.