"Ansiosa y angustiada", Nahir Galarza espera su sentencia este martes

Nahir Galarza vive con ansiedad y angustia las horas previas a la lectura del veredicto que marcará su futuro.

Este martes, a las 11:00 a.m. (09:00 a.m. en el Perú), los jueces de la provincia de Entre Ríos Mauricio Daniel Deruddi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Cristina Vivian, darán a conocer la sentencia por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, muerto de dos tiros el 29 de diciembre pasado en Gualeguaychú, ciudad del sureste provincial.

La noche del lunes, los amigos y familiares de Pastorizzo se concentraron en el céntrico cruce de 25 de Mayo y Rocamora en una vigilia para "agradecer a toda la gente por el apoyo" durante los seis meses que pasaron desde el crimen y reafirmar el pedido de "justicia y perpetua para la asesina de Fernando".

La fiscalía y las querellas pidieron para Nahir Galarza la máxima condena del Código Penal de Argentina: prisión perpetua, por homicidio triplemente calificado, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido con alevosía.

La defensa, en cambio, reclamó que se considere el crimen como un homicidio culposo, con una pena de cinco años, o "la menor pena posible en caso de considerarse un homicidio doloso, descartando la alevosía y el vínculo" de noviazgo con la víctima.

La acusada, como se dijo, vive horas de tensión. La psicóloga Graciela Tobar -que la atiende desde marzo- dijo al diario La Nación de Argentina: "Nahir está bastante ansiosa y angustiada. No tiene un buen estado anímico ya que está muy angustiada producto de todo lo que declaró ante el tribunal días pasados".

Sostuvo que el hecho de tener que repasar en su testimonio el vínculo que tenía con Pastorizzo "le generó mayor ansiedad".

"No es una psicópata. Nahir no volvería a matar. Fue un accidente lo que pasó. Ante las amenazas quiso resguardar la figura paterna, porque tiene muy idealizado a su padre. Nahir es una víctima de violencia de género y hoy podría no estar contando la historia. Ella quiso resguardar el arma de su padre y ocurrió lo que ocurrió", afirmó.

La psicóloga sostuvo que "Nahir es fuerte y está preparada para lo que resuelva el tribunal. Sabe que tiene que asumir su responsabilidad en lo que pasó y está preparada para afrontarlo".

Explicó: "Durante su infancia, y hasta los 15 años, Nahir tuvo un tipo de personalidad. De allí en adelante tomó otro rumbo. A partir de una serie de hechos traumáticos vinculados al noviazgo con Fernando tiene que volver a aprender a controlar sus sentimientos y emociones, y aprender a expresarlos. Por eso se la ve fría y distante. A partir de la terapia y la contención que venimos realizando ella está saliendo adelante".

Tobar trabaja con jóvenes privados de su libertad en el centro cerrado de Virrey del Pino, situado en el kilómetro 42 de la ruta 3, en La Matanza, bajo el programa denominado Autonomía Joven, que depende del gobierno bonaerense. Desde allí viaja a visitar a Galarza en su celda sábado por medio, en el horario de la visita de la familia.

"Me ofrecí a acompañarla voluntariamente. Me contactó su familia por mi trabajo social y por mi abordaje del duelo, ya que perdí un hijo en un accidente. Ella tiene que hacer también el duelo por la muerte de Fernando. Esto es una tragedia no solo para la familia de Fernando, que ya no lo tiene, sino también para la familia de Nahir y para ella misma", concluyó Tobar.

►Dato:

Pese a que la joven admitió en un primer momento que asesinó a Pastorizzo con el arma de su padre policía, luego cambió su versión y dijo que se trató de un hecho "accidental".

Sin embargo, un estudio realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos reveló que el primer disparo efectuado contra el joven fue por "contacto débil", a quemarropa.

Fuente: La Nación, GDA/Paola Robles Duarte/Agencias