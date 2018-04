Los que la conocieron dicen que tenía grifos de oro y túneles secretos.



Además, las paredes estaban acondicionadas para que el ruido de los mariachis no despertara a todo el vecindario.



Era la mansión bogotana de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el 'Mexicano', uno de los capos más poderosos del Cártel de Medellín en la década del 80.



Ubicada en el norte de la capital de Colombia, este inmueble de alrededor de 5.400 metros cuadrados acaba de ser comprado por China y allí se levantará una de sus embajadas más grandes en América Latina.



En la vieja y descuidada casona ya no queda casi nada de los años de derroche y ostento típicos de la época del apogeo del capo narco que fue su dueño, pero los altos muros que la resguardan siguen en pie.



El enorme patio jardín permanece allí, al igual que las tres puertas, aunque los intercomunicadores fueron desinstalados.



Altos muros resguardan lo que fue conocida en su momento como la "Casa Gacha".

El 'Mexicano'



Rodríguez Gacha es considerado por muchos como el segundo o tercer hombre de importancia en la estructura del Cártel de Medellín, junto con Pablo Escobar y los hermanos Ochoa.



Falleció en 1989, con 42 años, acribillado durante un violento operativo de las fuerzas de seguridad colombianas.



Si bien su área de operaciones estaba fundamentalmente en Medellín y Boyacá, el Mexicano tenía también actividades y pasaba tiempo en su mansión de Bogotá.

Su apodo se debía a su afición por el mariachi, género musical que le gustaba tanto que acostumbraba llevar conjuntos enteros a los eventos sociales en los que se presentaba, fueran en Colombia, Bolivia o Panamá.



El 'Mexicano' era considerado uno de los narcos más poderosos del Cartel de Medellín.

Considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, a mediados de los 80 compró la casona construida por japoneses en la capital.



No se sabe cuánto pagó Rodríguez Gacha por esa mansión en ese entonces, pero el ministerio de Hacienda informó a BBC Mundo que China desembolsará casi US$18 millones por la propiedad.

Colombia expropió el inmueble que perteneció al capo narco.

Desde la muerte del Mexicano, "el gobierno nacional comenzó un largo proceso de extinción de dominio, que quedó en firme en marzo de 2007", señala un boletín enviado por esa repartición estatal.



El ministerio de Hacienda califica al inmueble como "un terreno privilegiado, por su ubicación y extensión".



China en Colombia



Los medios colombianos indicaron que los 5.400 metros cuadrados de la vieja mansión de Rodríguez Gacha convertirán a la futura embajada china en una de las más grandes de América Latina.

Sin embargo, los diplomáticos de aquel país consideran que todavía es prematuro hacer aquella afirmación.



Además, la representación de la potencia asiática niega que la compra esté relacionada con ampliar su presencia en Colombia.

A diario se ven filas en frente de la embajada china en Bogotá.

"Es pura coincidencia. Las relaciones entre China y Colombia avanzan con mucha fluidez y con perspectivas muy positivas, pero eso no tiene que ver con esta compra", explicó a BBC Mundo Liu Tao, director de la sección política y vocero de la embajada.



"La razón es que el edificio en el que estamos ahora desde hace 20 años ya quedó un poco viejo y ya no cumple con nuestras necesidades. Esta tierra cumple con todos los requerimientos nuestros, no necesariamente tiene que ver con la coyuntura de las relaciones bilaterales", indicó el diplomático.



Liu Tao añadió que China buscaba un nuevo espacio hace varios años y que la exmansión de Rodríguez Gacha es "un lugar ideal".



"Compramos un bien al gobierno colombiano, no es el lote de un narcotraficante. Su ubicación es muy buena, es muy difícil de conseguir en Bogotá", concluyó.



A diario, frente a la actual embajada del gigante asiático, se pueden ver filas de colombianos que tramitan su visa para visitar aquel país por motivos turísticos y también comerciales.

Así lucía la "Casa Gacha" en la década del 90.

Caletas y túneles



Ex moradores de la llamada "Casa Gacha" recuerdan los lujos con los que contaba aquel inmueble.



No solo tenía decorados de oro, sino también pieles de oso, cristalería de la marca francesa Baccarat y vajillas europeas.



Karen Correa, quien conoció la casa después de que el Mexicano falleciera señala que, además, existían túneles debajo de la mansión.



En un documento que esta mujer facilitó a BBC Mundo se detalla las al menos cinco veces que el inmueble fue víctima de hurtos e ingresos violentos en la década del 90, motivados por la creencia de que en el interior de la mansión todavía quedaban caletas (escondites) llenas de dinero y joyas.



Correa destaca que en esa época la "Casa Gacha" fue remodelada por la Fundación Forjar, que intentó convertirla en un centro de rehabilitación de menores de edad.



Lamenta que el Estado colombiano haya decidido no ceder el inmueble para ese fin y expropiarlo para fines comerciales.

Poco queda en la actualidad del lujo de la mansión del Mexicano en la actualidad.

A pesar de que en otros casos se realizan inspecciones adicionales, la embajada china afirma que tiene la plena confianza de que en el inmueble ya no quedan bienes ocultos que puedan estar relacionados con el capo narco.



"Creemos que el gobierno colombiano ya hizo las inspecciones necesarias para que tenga disponibilidad de venta", señaló el vocero del país asiático.



Tardará años



Por la normativa bogotana, la nueva embajada no podrá tener más de cinco pisos, sin embargo su extensión puede abarcar los más de 5.000 metros cuadrados que posee el terreno.



Es considerado el "narcobien" que más dinero le generó al Estado colombiano en los últimos años.

Las puertas de la "Casa Gacha" permanecen cerradas hace años.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, detalló que los recursos tendrán una destinación específica: un 40% para el Gobierno Nacional, un 25% para la Fiscalía General de la Nación, un 25% para la rama judicial y el restante 10% para la Policía Nacional.



La delegación diplomática china señala que no tienen fechas exactas para la apertura de su nueva sede.



Adelantaron que convocarán a un equipo de arquitectos y diseñadores para planificar la construcción del nuevo edificio.



Allí, de acuerdo a su plan, no solo operarán los servicios consulares sino todas las demás funciones diplomáticas incluyendo las recepciones sociales.



Algo ciertamente distinto a la clase de actividades que se realizaban en ese terreno en los años de Rodríguez Gacha.