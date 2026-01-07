El desbaratamiento del ‘chavismo’ no solo es posible, sino también indispensable para la prosperidad futura de Venezuela. Así lo afirmó el exalcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma al ser preguntado sobre el futuro de su país tras la captura de Nicolás Maduro en el programa “Siempre a las Ocho” conducido por Milagros Leiva, en El Comercio.

“Si no salimos de estas estructuras autoritarias que se comportan como bestias y desconocen de leyes, moral y convenios internacionales, Venezuela seguirá viviendo en este abismo de tragedia económica y financiera, con casi ya el 88% de población prácticamente en la pobreza” afirmó el político desde Madrid, donde vive exiliado desde hace varios años tras ser perseguido por el régimen madurista.

Para Ledezma, la salida de Maduro marca el inicio de un proceso más amplio de desmontaje del chavismo que gobernó al país por más de dos décadas. “El chavismo es un pozo de caimanes y serpientes que ya se están devorando entre ellos”, afirmó, al describir la pugna entre figuras como la actual presidenta Delcy Rodríguez y personajes de peso como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, quienes se miran con desconfianza y sospechan entre ellos de estar detrás de la caída de Maduro.

Una tambaleante situación que pone en duda la viabilidad política de Delcy Rodriguez, señaló el analista político venezolano Luis Nunes en el mismo programa matutino. Para Nunes, afincado en el Perú, el doble discurso de la mandataria encargada -conciliador hacia Washington y sublevante en Caracas- hace que sea improbable que la ella pueda completar los 90 días previstos.

“Delcy no puede estar con el chavismo y con Estados Unidos al mismo tiempo. Ese doble discurso no le va a durar”, indicó el experto, señalando que la administración de Donald Trump se mueve pragmáticamente y no durará en reemplazarla si les causa problemas.

La soberanía venezolana

En otro momento del diálogo, Ledezma cuestionó la idea de que la intervención estadounidense del 3 de enero haya sido una “violación de la soberanía venezolana”, y la describió más bien como “una intervención quirúrgica para capturar a alguien por quien se ofrecía US$50 millones y que encabezaba una corporación criminal”.

A su juicio, la soberanía venezolana ya fue usurpada por el régimen de Maduro al desconocer resultados electorales, cooptar instituciones y entregar recursos estratégicos a poderes extranjeros como Irán y Cuba.

“No hubo invasión ni cambio de régimen impuesto desde fuera. El cambio lo decidió el pueblo venezolano el 28 de julio del 2024 en las urnas, cuando Edmundo González y María Corina Machado ganaron las elecciones presidenciales con más del 68% de los votos”, sostuvo.

Asimismo, el dirigente opositor también destacó el peso del factor petrolero en el nuevo escenario geopolítico, luego de que Donald Trump confirmara un acuerdo para el envío de hasta 50 millones de barriles a Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que el crudo no es el eje central del conflicto, sino la influencia de países extranjeros en el hemisferio.

“La amenaza no es solo el petróleo, sino el entramado criminal, financiero y terrorista que el chavismo tejió con Irán, Cuba y otros aliados”, advirtió Ledezma.

Para el exalcalde caraqueño, lo que sigue en Venezuela es un gobierno de transición a cargo de Edmundo González como presidente constitucional del país, quien debería convocar a nuevas elecciones libres y comenzar así el camino de la reconstrucción.

“Hay planes para la reconstrucción económica de Venezuela, para rehacer las instituciones del país, para reinsertarse en el concierto de las naciones democráticas mundos, para reunificar a la familia venezolana, que seguro me están escuchando a través de estos programas en el Perú, Ecuador, Chile, Bolivia”, afirmó. “Pues venga a preparar las maletas, porque iremos regresando de manera progresiva para ser coprotagonistas del proceso de avivamiento de la democracia, de reconstrucción de su infraestructura y de sus instituciones”.