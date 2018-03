El político opositor venezolano y ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma nuevamente dio a conocer su rechazo hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Esta vez lo hizo a través de una carta en la cual solicita apoyo a distintos mandatarios latinoamericanos para resolver la crisis que atraviesa Venezuela.

En febrero pasado ya se había manifestado en el diario francés Le Figaro, al pedir una "intervención humanitaria" con el fin de derrocar al actual mandatario venezolano. Este domingo, realizó algo similar pero se dirigió específicamente a los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski, Sebastián Piñera y Mauricio Macri quienes abiertamente han declarado su desacuerdo con la manera de gobernar de Nicolás Maduro.



"Solicitamos de ustedes el respaldo para impulsar ante los entes correspondientes la activación del principio de Intervención Humanitaria que encaja en el caso venezolano observando que se cumple con lo establecido por la ONU, 'cuando un régimen viola la paz y la seguridad de la comunidad internacional'", es parte de lo que expresa Ledezma en el último punto de la misiva.



Desde Madrid, el ex alcalde de Caracas hizo un llamado a los tres presidentes -con quienes se reunió a comienzos de año - a apoyar distintas propuestas con el fin de superar las dificultades por las que atraviesa el país encabezado por Maduro.



Entre las iniciativas que sugiere en la carta están crear con las ganancias de la exportación de petróleo "un 'Fondo Humanitario' para que esos dineros se inviertan en alimentos y medicinas, que efectivamente lleguen a todos los venezolanos".



Y por otro lado, con el fin de regular la migración de los venezolanos plantea: "Acoplar, adoptar y desarrollar un "Plan Migratorio" que permita atender con dignidad, eficaz y oportunamente, a los miles de ciudadanos venezolanos que se han visto en la necesidad forzosa de salir de Venezuela".



"Respetados Presidentes, por todo lo anteriormente expuesto, coincidimos en que se agotó el ciclo de la diplomacia retórica y limitada (...) para liberar a Venezuela de la dictadura y ahorrarle a nuestro continente los estragos previsibles, de perdurar la narcotiranía venezolana", finaliza el ex preso político.



Fuente: El Mercurio de Chile, GDA/Tatiana C. León



►Puede leer AQUÍ la carta abierta de Antonio Ledezma.