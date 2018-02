El ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma reclama una "intervención humanitaria" de la comunidad internacional para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"La comunidad internacional debe venir al rescate de este país que ha sido tomado como rehén por una narcodictadura. Las sanciones le han abierto los ojos al mundo sobre la realidad de Venezuela. Creo que hay que endurecerlas", dijo en una entrevista difundida el sábado por el diario francés Le Figaro.



Ledezma, que fue entrevistado al margen de su participación este martes en un encuentro anual sobre derechos humanos en Ginebra, subrayó que "cuando un régimen aplica una política de represión, sistemática y de gran envergadura, el principio de autodeterminación debe ceder el lugar a una intervención humanitaria".



El exalcalde, que huyó de su país el pasado noviembre, destacó que le corresponde a la ONU decidir cómo debe hacerse.



"La solución pasa por el derrocamiento de Maduro y la puesta en marcha de un gobierno legítimo y democrático", añadió Ledezma, para quien "el país está en una situación de bancarrota" y el Ejecutivo no puede pedir a la población "más sacrificios".



En su opinión, las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril son una trampa y un fraude, y no contarán con un candidato de la oposición "legítimo".



Ledezma destacó que su único deseo es volver a su país, "cuando se haya acabado con la dictadura", y apuntó que hasta que eso no suceda cree que su capacidad de movilización es más eficaz desde el extranjero.



