Abril Caballé, de 10 años, desapareció el miércoles pasado cuando regresaba a su casa en cercanías de la playa El Pericón, en Punta Indio, Argentina. Tras casi una semana de intensas búsquedas, rastrillajes, dos millones de pesos de recompensa (35.000 dólares) y varios detenidos liberados, Abril apareció esta mañana, sola, completamente embarrada, caminando en la puerta de la casa de su vecina Victoria, confirmaron fuentes policiales a “La Nación”.

Se trata de la pareja de Victoria Agüero, una vecina que vio por última vez a Abril y que había denunciado por maltrato a la madre de la niña desaparecida. La mujer había colaborado con la investigación y recientemente, su pareja, Emanuel Rivarola, había sido detenido por contradicciones en su declaración.

La policía investiga ahora en dónde y con quién estuvo la menor estos 6 días.

Solo 10 días antes de su desaparición, Abril había vuelto a su casa por disposición de la justicia luego de estar viviendo con sus abuelos en City Bell.

“La nena se había aproximado a la casa de la señora que dio la información de su extravío, puede haber allí un punto de contacto. Esta señora declaró en dos oportunidades porque la primera vez que habló llamó la atención al fiscal”, señaló Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires.

“Estuvo en la playa con sus amigos y cuando se fueron a los 10 minutos volvió y me dijo ‘Me escapé de mi mamá con la excusa de buscar una muñeca’”, había contado Victoria Agüero a la prensa sobre lo que ocurrió el miércoles en el balneario El Pericón. “Nos quedamos ahí un ratito, cuando pasaron 20 minutos y nos fuimos a casa y asumimos que ella iba para la suya porque había pasado más tiempo del que ella tenía para estar afuera”.

De acuerdo con el portal Infobae, la mamá de Abril habló el lunes entre lágrimas que no tenía ninguna sospecha de lo que podía haber pasado con su hija. “No sé, no siento nada. Esta vez no lo sé”, señaló y recalcó que su hija es “muy preparada”. Cuando le dijeron si quería enviarle un mensaje a su hija respondió: “No creo que me esté escuchando, ni viendo. Ella sabe todo”.

Abril Caballé había desaparecido en la playa El Pericón, en Punta Indio.

-El caso-

El rastrillaje en la casa del cuidador del camping donde desapareció Abril Caballé dio negativo, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, que ofrece una recompensa de dos millones de pesos por la aparición de la menor, que era buscada desde el miércoles último en Punta Indio.

La policía realizó un operativo en la vivienda de Juan Carlos Farías tras una denuncia que formuló en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata la vecina Patricia Castañada, quien afirmó que el cuidador había abusado sexualmente de sus dos hijas, que ahora tienen de 15 y 14 años, cuando tenían 7 y 6 años, y de al menos una niña más.

Tras conocerse esa denuncia, personal policial y de la división de canes de la policía bonaerense efectuaron un rastrillaje en la vivienda de Farías en busca del paradero de Abril, sin éxito.

En tanto, fuentes policiales consultadas por la agencia de noticias Télam indicaron que “del análisis de las declaraciones testimoniales a compañeros y padres del colegio de Abril se desprende que la niña se quería ir de su casa y que tenía diferencias con su madre”.

A esto se agregan “las sospechas de Victoria Agüero, la vecina que vio por última vez a la menor y que ya había denunciado el maltrato que sufría por parte de su madre”.

El Ministerio de Seguridad informó de la recompensa de dos millones por la aparición de Abril. Además señalaron que por primera vez se activó el “Alerta Sofía”, un sistema de emergencia rápida a través del cual se difunde -a través de Facebook y en un radio de 170 kilómetros del lugar del hecho- un afiche con información precisa del menor de edad desaparecido, que se emplea solo en casos previamente calificados como urgentes y de alto riesgo inminente.

Fuente: Con información de “La Nación” de Argentina, GDA