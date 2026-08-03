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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habla durante una entrevista en Guayaquil, Ecuador, el 22 de octubre de 2025. (MARCOS PIN / AFP)
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habla durante una entrevista en Guayaquil, Ecuador, el 22 de octubre de 2025. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

Un tribunal de Ecuador condenó este lunes a tres años de prisión al ya encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente, Daniel Noboa, por el retiro de un brazalete electrónico que se le había puesto el año pasado, en el marco de otro proceso judicial.

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