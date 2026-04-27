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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habla durante una entrevista en Guayaquil, Ecuador, el 22 de octubre de 2025. (MARCOS PIN / AFP)
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habla durante una entrevista en Guayaquil, Ecuador, el 22 de octubre de 2025. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

Una comisión de la Alcaldía de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, admitió a trámite este lunes una denuncia de destitución por ausencia del cargo de su titular, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y que está encarcelado desde febrero pasado por casos vinculados a la comercialización de combustibles, su negocio familiar.

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