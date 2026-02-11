“Ecuador en dictadura”, denuncia el correísmo tras encarcelamiento de alcalde de Guayaquil

Escuchar
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

La Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), aseguró que Ecuador se encuentra bajo una dictadura después de que el alcalde de Guayaquil, uno de los principales opositores al actual presidente Daniel Noboa, haya sido enviado a prisión preventiva por una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria.

