Ecuador: Juez envía a cárcel al alcalde de Guayaquil por presunta red de lavado y fraude

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habla durante una entrevista en Guayaquil, Ecuador, el 22 de octubre de 2025. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

Un juez de Ecuador envió este miércoles a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del Gobierno del presidente Daniel Noboa, tras haber sido detenido como parte de una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria, en la que también están vinculados sus dos hermanos y ocho personas más.

