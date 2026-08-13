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Resumen

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Fiorella Icaza, esposa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. (Captura de RR.SS. / Fiorella Icaza)
Fiorella Icaza, esposa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. (Captura de RR.SS. / Fiorella Icaza)
Por Agencia EFE

Fiorella Icaza, la esposa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inscribió este jueves su candidatura a esa misma dignidad para las elecciones de noviembre bajo el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), que cobija a los postulantes del correísmo.

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