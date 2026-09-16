Un tribunal de Ecuador ratificó este miércoles la sentencia de tres años de prisión impuesta al ya encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente, Daniel Noboa, por el retiro de un brazalete electrónico que se le había puesto el año pasado, en el marco de otro proceso judicial.

Los jueces rechazaron la apelación interpuesta por la defensa del alcalde, que está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa para líderes criminales y que está inspirada en el modelo carcelario implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

El 3 de agosto, Alvarez fue declarado culpable por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

El caso se remonta a julio del año pasado, cuando un juez ordenó a Alvarez usar un grillete electrónico como medida alternativa a la prisión preventiva dentro de un caso en el posteriormente también fue sentenciado, relacionado con la distribución y comercialización ilegal de combustibles, denominado ‘Triple A’.

Sin embargo, la Fiscalía aseguró que el alcalde no tenía puesto el grillete cuando fue detenido en su casa el pasado 10 de febrero, por otra investigación por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Goleada’, también vinculada a su negocio familiar de comercialización de combustibles.

Según el Ministerio Público, el grillete generó más de 2.000 alarmas desde que se lo colocaron, incluidas 33 por “pulsera quitada”, y 1.515 por “fuera de línea”.

Alvarez ha señalado que nunca manipuló el grillete y que las alertas se generaron porque su casa está ubicada en una zona que es “un punto muerto” y porque él, en sus funciones de alcalde, ha recorrido sitios por los que el dispositivo genera alertas automáticas, como terminales terrestres o aeropuertos.

De hecho, y de acuerdo a los medios locales, los jueces de primera instancia descartaron la acusación de manipulación del artefacto por falta de pruebas contundentes, pero sí concluyeron que no lo tenía puesto como se le había ordenado.

Esta fue la primera de dos condenas que ha recibido hasta el momento el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador, ya que por el caso ‘Triple A’ fue sentenciado en primera instancia a seis años y nueve meses de prisión.

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La policía detuvo el martes 10 de febrero por presunto lavado de activos al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, un duro crítico del mandatario Daniel Noboa, y a otras 10 personas, incluido su hermano que es presidente del célebre club de fútbol Barcelona, informó la Fiscalía. (AFP)

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