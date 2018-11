Santiago. Este sábado desde el Ministerio de Defensa de Argentina y la Armada se confirmó que la empresa estadounidense Ocean Infinity encontró el submarino ARA San Juan luego de un año de su desaparición en mar argentino, en un área denominada "15A-4", a 800 metros de profundidad y a 600 km de la ciudad Comodoro Rivadavia.

Según lo reportado por Infobae, el contrato de la compañía con el Estado Nacional, señala que esta cobrará una suma de US$7,5 millones (5 mil 20 millones de pesos chilenos).

Una de las particularidades que tenía el contrato, consistía en que si el operativo de búsqueda del submarino no era exitoso o no lograba ningún resultado, Ocean Infinity no recibiría remuneración alguna. Otra de las características detallaba que la exploración se llevaría a cabo por 100 días en un área total de tres mil millas.

La firma fue seleccionada tras un llamado a licitación de urgencia por la búsqueda del sumergible, en la cual intervino la Comisión de Asesoramiento Técnico del Proceso de Contratación y una Comisión Evaluadora de Contrataciones de la Armada Argentina.

De las cuatro empresas que se presentaron en la licitación naval, solo dos pudieron llegar a última instancia, la estadounidenses Ocean Infinity y la compañía del venezolano Hugo Marino, Sistemas Eléctricos Acuáticos (SEA).

Para seleccionar a la compañía que se encargaría de la indagatoria, los evaluadores consideraron que los equipos que usaría Ocean Infinity eran propios y tenían un historial en el mercado de actividades submarinas.

El 7 de septiembre de 2018, la firma reanudó la búsqueda del submarino ARA San Juan mediante el empleo de un buque noruego equipado con cinco vehículos submarinos autónomos.

Fuente: Emol