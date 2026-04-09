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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los aranceles del 100% anunciados el jueves por Ecuador contra importaciones colombianas como “una monstruosidad”, y planteó la posibilidad de que su país se retire del Pacto Andino.

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