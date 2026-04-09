El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los aranceles del 100% anunciados el jueves por Ecuador contra importaciones colombianas como “una monstruosidad”, y planteó la posibilidad de que su país se retire del Pacto Andino.

“Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”, dijo el mandatario izquierdista en la red social X, en alusión a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un mecanismo de integracion que completan Perú, Bolivia y Ecuador.

Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia el miércoles, tras comentarios de Petro, quien calificó como un “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

La decisión del gobierno de Daniel Noboa “significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”, agregó Petro, que considera necesario que la diplomacia de su país apunte a unirse al Mercosur, un bloque comercial sudamericano del cual Colombia aún no es miembro pleno, sino solo Estado asociado.

En medio de la crisis diplomática, delegaciones de ambos países sostenían desde marzo negociaciones con la mediación de la CAN.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo a periodistas el jueves que las conversaciones “han sido suspendidas (...) hasta encontrar el ambiente propicio”.

Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera común de unos 600 kilómetros. En la zona operan grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.

Colombia ha respondido con un arancel del 50% a las importaciones ecuatorianas y negándose a vender energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias.

Con el impuesto, Ecuador “busca reforzar la corresponsabilidad” en las tareas para “enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, agregó la cartera de Comercio ecuatoriana.

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Los camiones que transportan carga entre Ecuador y Colombia se acumulaban este sábado 31 de enero en la frontera entre ambos países, en filas de hasta 600 metros, a menos de un día de que entren en vigor los aranceles de la guerra comercial en la que se han enzarzado por iniciativa del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. (EFE)

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