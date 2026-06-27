Resumen
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Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, anunció este sábado su renuncia tras cuatro meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
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