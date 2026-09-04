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Resumen

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El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, asiste a la reunión "El compromiso regional de Santiago contra el crimen organizado transnacional" en Santiago el 28 de mayo de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP)
El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, asiste a la reunión "El compromiso regional de Santiago contra el crimen organizado transnacional" en Santiago el 28 de mayo de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, afirmó este viernes que las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las islas Malvinas le han dado “notoriedad” al reclamo de soberanía del país suramericano sobre ese archipiélago del Atlántico sur bajo administración del Reino Unido.

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