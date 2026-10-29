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Flávio Bolsonaro viajó hacia Estados Unidos pasando por Argentina tras perder elecciones en Brasil. (Foto: AFP)
Flávio Bolsonaro viajó hacia Estados Unidos pasando por Argentina tras perder elecciones en Brasil. (Foto: AFP)
/ RICARDO ARDUENGO
Por Agencia AFP

El jefe de gabinete de Argentina, Diego Santilli, dijo que la salida hacia Estados Unidos del senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro desde territorio argentino pudo llevarse a cabo porque tenía su documentación en regla y no había “impedimento de Interpol”.

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