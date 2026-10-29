El jefe de gabinete de Argentina, Diego Santilli, dijo que la salida hacia Estados Unidos del senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro desde territorio argentino pudo llevarse a cabo porque tenía su documentación en regla y no había “impedimento de Interpol”.

Bolsonaro huyó de Brasil perder las elecciones del domingo ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

“Ingresó con la documentación correspondiente en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, dijo Santilli a la prensa durante un acto oficial en Rosario, al norte de Buenos Aires.

“No tenía impedimentos de Interpol”, puntualizó el ministro.

Según medios argentinos, Bolsonaro habría entrado en Argentina con un pasaporte italiano. Tiene esa nacionalidad desde 2023, de acuerdo a un documento del parlamento italiano consultado por la AFP.

Santilli evitó responder la consulta sobre si Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, estuvo en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú para el ingreso y posterior salida de Bolsonaro y su familia, como afirmó una investigación del diario La Nación.

Legisladores de la oposición impulsaron un pedido de interpelación a Santilli y otros miembros del gobierno para exigirles explicaciones sobre el rol de Argentina en la fuga.

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Desde Estados Unidos, Bolsonaro agradeció a Milei “por su coraje, su sentido de justicia y de legalidad”.

La presunta asistencia del gobierno argentino para la huida de Bolsonaro acrecentó la crisis diplomática entre los dos gigantes del Mercosur.

Milei apoyó a Bolsonaro en su campaña presidencial y no se ha pronunciado sobre la reelección del izquierdista Lula.

Bolsonaro no reconoció su derrota electoral y desde Estados Unidos se autoproclamó “líder de Brasil”.