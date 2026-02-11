Argentina: Al menos cuatro agentes heridos y dos detenidos en protesta contra reforma laboral

Al menos cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos y dos manifestantes fueron detenidos este miércoles durante la protesta contra la reforma laboral que se lleva a cabo ante el Congreso de Argentina, en Buenos Aires, según informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Los heridos son, según la ministra, tres agentes de la Gendarmería Nacional y un policía.

“No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol”, escribió Monteoliva en la red social X.

La protesta se ha convertido en una gran batalla campal, con cientos de efectivos de todas las fuerzas de seguridad del Estado argentino en las calles del centro de Buenos Aires, quienes han utilizado gases lacrimógenos, chorros de agua y proyectiles de goma para dispersar las manifestaciones.

Al mismo tiempo, los manifestantes lanzan piedras tras arrancar los adoquines de las veredas en los alrededores del Congreso argentino.

Trabajadores argentinos realizan este miércoles 11 de febrero una protesta frente al Congreso en rechazo del proyecto de la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente Javier Milei,, mientras la iniciativa es debatida por los senadores en el interior del recinto. (EFE)

Los manifestantes fueron convocados por organizaciones sociales, agrupaciones políticas y sindicatos, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país.

Monteoliva insistió en que los manifestantes integran “grupos de izquierda” y actuaron “de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos”.

“Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”, añadió.

La situación en el centro de Buenos Aires se ha tornado muy tensa, con policías motorizados en las calles que rodean el Congreso disparando a los ciudadanos, tras haber desalojado la plaza del Congreso.

Mientras tanto, los senadores debaten la polémica reforma laboral presentada por el Gobierno de Javier Milei.

