Argentina: Al menos cuatro agentes heridos y dos detenidos en protesta contra reforma laboral

Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una manifestación contra la reforma laboral, en Buenos Aires, el 11 de febrero de 2026. (Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
Por Agencia EFE

Al menos cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos y dos manifestantes fueron detenidos este miércoles durante la protesta contra la reforma laboral que se lleva a cabo ante el Congreso de Argentina, en Buenos Aires, según informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

