El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó este miércoles, en su discurso de apertura del año parlamentario y entre gritos e insultos de la oposición y aplausos del oficialismo, duras críticas contra el Poder Judicial, que, aseguró, “hace tiempo que no cuenta con la confianza pública”.

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública. No funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Los ejemplos abundan”, aseveró el mandatario, sentado en el estrado de la Cámara de Diputados junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Ante numerosas autoridades, entre ellas dos jueces de la Corte Suprema -contra la que el Gobierno impulsó un pedido de juicio político-, el presidente criticó sentencias que favorecen a la oposición y aludió a la condena por corrupción recibida en diciembre por la vicepresidenta: “Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política”.

Para el mandatario, esa sentencia -a 6 años de prisión y prohibición de ejercer cargos públicos, que no es aún firme- es “el corolario” al que se llega tras el “desatino” de una serie de “interpretaciones jurisprudenciales” que desde 2015, cuando culminó el mandato presidencial de Cristina Kirchner, “vienen repitiéndose” y contradicen los “más elementales principios” del derecho penal.

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando el nombre de la Justicia”, aseveró.

En su discurso de casi dos horas, el presidente denunció la conformación de una estructura que “opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición”.

“En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”, indicó.

En uno de los momentos de más tensión, con legisladores chillando, Fernández espetó: “Es un honor que me insulte, diputado Iglesias”, dirigido hacia el parlamentario Fernando Iglesias, del partido Propuesta Republicana (PRO), que integra la coalición opositora Juntos por el Cambio, la misma a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado”, recordó.

Y explicó que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”, sino que se solicita que se revise “con todas las garantías y en las instancias que corresponde” el desempeño de los magistrados que conforman el Supremo.

“No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales”, señaló.

El jefe de Estado encabezó en el Palacio Legislativo, en Buenos Aires, el tradicional discurso presidencial en la ceremonia de apertura del 141 período de sesiones ordinarias del Congreso, en este caso el último de su actual mandato, en el que dio cuenta del estado de la Nación y de los proyectos previstos para los próximos meses.