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Resumen

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El presidente argentino Javier Milei habla con los medios tras participar en un foro económico en Madrid, el 21 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
El presidente argentino Javier Milei habla con los medios tras participar en un foro económico en Madrid, el 21 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Agencia EFE

Amnistía Internacional (AI) denunciará al presidente argentino, Javier Milei, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU por los ataques y las intimidaciones a cinco periodistas que informaron del caso de la criptomoneda $LIBRA, según anunció este lunes la organización.

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