Desde caricaturistas y usuarios de redes sociales, hasta políticos, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y referentes del empresariado han coincido en el repudio por las palabras de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Argentina, vertidas en Twitter contra el ilustrador Nik, creador del famoso personaje Gaturro, quien las ha calificado como una amenaza “velada” contra sus hijas.

El 8 de octubre, Cristian Dzwonik -nombre real de Nik- criticó en su cuenta de Twitter los subsidios que entrega el actual gobierno de Alberto Fernández. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR”, escribió el ilustrador.

Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo. — Nik (@Nikgaturro) October 8, 2021

Dos días después, el mensaje recibió respuesta por parte de Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad. “Muchas escuelas y colegios de CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés... O querés que te haga el dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... La conocés? (sic)”, publicó el funcionario.

De inmediato, las palabras del ministro encendieron las alarmas por hacer referencia a la escuela a la que asisten las hijas de Nik. El ilustrador no tardó en denunciar por la misma red social lo que calificó como una amenaza “velada” contra las menores.

Mensaje publicado por el ministro Fernández y posteriormente borrado de Twitter. (Captura de pantalla)

“El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo”, tuiteó.

“El rector del colegio Ort confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet”, continúa el ilustrador.

El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores.

El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo. (Abro hilo) — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

REPUDIO GENERALIZADO

La denuncia pública de Nik rápidamente recibió el apoyo de cientos de usuarios y compañeros del rubro, agrupados bajo los hashtag #ConLosChicosNo y #ConNuestrosHijosNo.

Entre las críticas se encontraba la del periodista del diario Clarín, Alejandro Alfie, al que el ministro respondió asegurando que se había disculpado con Nik.

“No amenacé a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño”, tuiteó Fernández.

Alejandro, te estás subiendo las medias y la foto es de carnet.

No amenace a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño https://t.co/U3jP1Oo3vH https://t.co/Mb0STv8Z2m — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 11, 2021

Durante una entrevista con el canal de TV argentino A24, Nik confirmó que había recibido un mensaje por WhatsApp del ministro. “Me puso que no se le caen los anillos para disculparse; eso me puso más nervioso todavía”, señaló.

“Lo paradójico es que (Fernández) es el ministro de Seguridad de la Nación. Todos los argentinos sentimos miedo porque los hijos son lo más sagrado que tenemos”, agregó el ilustrador.

La Academia Nacional de Periodismo, por su parte, emitió un comunicado expresando su “más más enfático repudio a la amenaza que sufrió el dibujante y humorista Cristian Dzwonik, popularmente conocido como Nik”, cita un artículo publicado en la web de Radio Mitre.

Fernández, tras leer la opinión crítica sobre decisiones políticas del gobierno, “hizo ostentación luego de la información personal que tiene de Nik, sobre todo del colegio donde estudian sus hijas”, continúa el comunicado.

El reconocido historietista Liniers, también se pronunció al respecto, repudiando el intento de amedrentamiento por parte del ministro.

“Tendré mis diferencias con Nik pero estoy de acuerdo con él en que la expresión “Sabemos a que escuela van tus hijos”, por más disimulado que seas para decirlo, es bien de garca. Más si lo decís desde una postura de poder del estado”, escribió.

Tendré mis diferencias con Nik pero estoy de acuerdo con él en que la expresión “Sabemos a que escuela van tus hijos”, por más disimulado que seas para decirlo, es bien de garca. Más si lo decís desde una postura de poder del estado. — Liniers (@porliniers) October 12, 2021

“En un país democrático y republicano, un ministro de Seguridad de la Nación haciendo abuso de poder y usando información personal confidencial para amedrentar a un ciudadano constituye una flagrante violación de los derechos humanos”, escribieron por su parte diferentes empresarios argentinos, tales como Gabriel Martino, exCEO del banco HSBC Argentina; Guibert Englebienne, el cofundador de la tecnológica Globant; el tributarista César Litvin, CEO del estudio Lisicky, Litvin y Asociados; y Ricardo Neme, el director de Censys, señala un artículo de La Nación.

PEDIDOS DE RENUNCIA

Más allá del ámbito cultural y empresarial, diversas figuras políticas argentinas condenaron las palabras de Fernández. El expresidente Mauricio Macri aseguró no salir de su asombro por la acción del ministro.

“TODOS SOMOS NIK. No salgo de mi asombro. El ministro de seguridad Aníbal Fernández amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales”, tuiteó el exmandatario.

TODOS SOMOS NIK



No salgo de mi asombro.

El ministro de seguridad Aníbal Fernández amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 12, 2021

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, utilizó la misma red social para calificar el accionar de Fernández como “una acción intimidatoria” contra el ilustrador.

“Lo que hizo Aníbal Fernández con @Nikgaturro es una acción intimidatoria que no podemos dejar pasar. Que un funcionario exponga a los hijos de una persona y saque sus datos a la luz como represalia porque recibió críticas de su parte es una barbaridad”, señaló en un tuit del 12 de octubre.

Lo que hizo Aníbal Fernández con @Nikgaturro es una acción intimidatoria que no podemos dejar pasar. Que un funcionario exponga a los hijos de una persona y saque sus datos a la luz como represalia porque recibió críticas de su parte es una barbaridad. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 12, 2021

Ese mismo día, el ministro declaró a Todo Noticias que “dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, aseguró.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó el funcionario.

Sin embargo, las disculpas de Fernández no fueron impedimento para que los diputados de la oposición solicitaran una interpelación al ministro en el que explique el uso que le da a la información privada de los ciudadanos, y responda las “injurias” que vertió contra el dibujante y “dirigente de la oposición”.

“El día 11 de octubre el Sr. Ministro de Seguridad Aníbal Fernández incurrió en una conducta de gravedad institucional, contestando al dibujante Nik, (que había expresado críticas a la entrega de planes, heladeras, viajes de egresados por parte del gobierno) con una velada amenaza, utilizando información privada familiar, indicando que sabía a qué escuela concurrían las hijas del mencionado artista”, argumentaron los legisladores ante el Parlamento, citados en un artículo de TN.

LOS PROTAGONISTAS

Cristian Dzwonik, quien utiliza el nombre artístico de Nik, es un historietista que trabaja desde 1992 en el diario La Nación, donde publica regularmente caricaturas dedicadas al humor político.

En 1996 creó a Gaturro, su personaje más famoso. Durante su carrera ha trabajado en medios como Muy Interesante, El Cronista y Revista Noticias. Además, ha colaborado con Unicef Argentina en diferentes oportunidades, utilizando a Gaturro para amplificar los mensajes de dicha oficina de la ONU.

Su carrera no ha estado libre de escándalos, siendo los principales las denuncias por plagio que lo han llevado a enfrentarse a colegas como Quino, Caloi, Fontanarrosa, Paz, Rudy, Kappel y Bill Waterson, entre otros tanto del medio argentino como extranjeros, reseña un artículo de A24.

Nik, ilustrador argentino y creador de Gaturro. (Foto: La Nación / GDA)

Aníbal Fernández, por su parte, es un político de amplia trayectoria. Inició su militancia a los 14 años, como parte de una familia peronista. Ocupó diferentes cargos estatales como contador público antes de convertirse en ministro por primera vez, en el 2002, cuando el expresidente Eduardo Duhalde lo nombró titular de la cartera de Producción.

También ha encabezado los ministerios del Interior, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y la Jefatura del Gabinete de Ministros durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Fue senador por Buenos Aires del 2011 al 2014 y desde septiembre de este año es ministro de Seguridad.

Aníbal Fernández encabeza el Ministerio de Seguridad desde septiembre de este año. (Foto: La Nación / GDA)

Entre las principales polémicas que ha afrontado durante su vida política se recuerda la del 2006, cuando como ministro del Interior aseguró que no había un incremento de inseguridad del país y solo se trataba de una “sensación” entre la gente.

En el 2011 aseguró que Mario Vargas Llosa y Fernando Savater “dicen estupideces” en respuesta a las críticas de ambos hacia el peronismo y populismo del gobierno kirchnerista.

Cuatro años más tarde aseguró que en Argentina había menos pobres que en Alemania, como parte de la defensa a la entonces presidenta Cristina Fernández quien aseguraba que en el país había una tasa de pobreza del 5% y de 1,27% de indigencia.

