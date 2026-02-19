Argentina: Avanza reforma laboral de Milei en Cámara de Diputados tras huelga, falta Senado

Escuchar
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una pantalla muestra la votación de los diputados argentinos durante una sesión para debatir reformas a la legislación laboral en el Congreso Nacional en Buenos Aires, la madrugada del 20 de febrero de 2026. (Tomas CUESTA / AFP)
/ TOMAS CUESTA
Por Agencia EFE

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei, que volverá al Senado para su aprobación final tras la eliminación de un polémico artículo sobre licencias por enfermedad.

