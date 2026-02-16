Argentina: Mayor central obrera convoca a una huelga general por reforma laboral de Javier Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical de Argentina, convocó a una huelga general de 24 horas —sin movilizaciones— para el próximo jueves, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.

La huelga general está prevista para este jueves, día en que el Gobierno pretende que se debata la iniciativa en la Cámara Baja, o la semana siguiente, en caso de que se prolonguen las negociaciones entre los bloques legislativos.

La medida fue definida este lunes en una reunión virtual del Consejo Directivo de la central obrera, que se realizó tras conocerse la intención del oficialismo de que los diputados debatan la iniciativa esta semana.

Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, dijo este domingo en una entrevista con Radio 10 que “están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general”.

Milei busca que la iniciativa se vote en la Cámara de Diputados y se promulgue la ley antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y ofrecerá un discurso a la nación. El debate de este proyecto de ley se desarrolla actualmente en sesiones extraordinarias.

La huelga contará con la adhesión de los principales gremios del transporte, lo que anticipa una paralización casi total de los servicios por 24 horas.

Se sumarán a la huelga general el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de autobuses, la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes y personal marítimo y fluvial.

La decisión de no acompañar el paro con una movilización se tomó tras la protesta de la semana pasada, convocada por la central, que derivó en una batalla campal en la que un grupo de manifestantes atacó a los agentes de seguridad con bombas molotov y piedras, mientras estos respondieron disparando balas de goma y gases lacrimógenos frente al Congreso.

El Gobierno argentino anticipó el domingo que hará cambios en el régimen de licencias médicas contemplado en el proyecto de reforma laboral, luego de las críticas que generó el artículo que reduce el salario de los trabajadores que se ausenten por enfermedad.

El presidente publicó este lunes un posteo en la red social X en el que se lo ve reunido con la senadora de La Libertad Avanza (LLA, partido oficialista), y una de las impulsoras de la aprobación del proyecto en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

“Trabajando junto al Presidente Javier Milei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia”, escribió Bullrich en X y compartió las mismas imágenes del encuentro.

De concretarse, será la cuarta huelga general durante la administración de Milei.

Trabajadores argentinos realizan este miércoles 11 de febrero una protesta frente al Congreso en rechazo del proyecto de la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente Javier Milei,, mientras la iniciativa es debatida por los senadores en el interior del recinto. (EFE)

