Argentina: Mayor central obrera convoca a una huelga general por reforma laboral de Javier Milei

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una pancarta de la Confederación General del Trabajo (CGT) es desplegada por los trabajadores durante una manifestación contra el gobierno del presidente Javier Milei, en Buenos Aires, el 30 de abril de 2025. (JUAN MABROMATA / AFP)
Por Agencia EFE

La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical de Argentina, convocó a una huelga general de 24 horas —sin movilizaciones— para el próximo jueves, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.

