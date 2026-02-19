Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La policía rocía con agua a los manifestantes afuera del edificio del Congreso, donde se trata la reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, en Buenos Aires, el 19 de febrero de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
La policía rocía con agua a los manifestantes afuera del edificio del Congreso, donde se trata la reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, en Buenos Aires, el 19 de febrero de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

Policía y manifestantes se enfrentaron en Buenos Aires el jueves, el mismo día de una huelga general contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, constató la AFP.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Chile: Al menos cuatro muertos y 17 heridos tras explosión de camión con gas en autopista de Santiago
Latinoamérica

Chile: Al menos cuatro muertos y 17 heridos tras explosión de camión con gas en autopista de Santiago

Choques entre policías y manifestantes por reforma laboral impulsada por Milei en Argentina
Latinoamérica

Choques entre policías y manifestantes por reforma laboral impulsada por Milei en Argentina

Argentina EN VIVO | Manifestantes protestan contra la reforma laboral en jornada de paro general
Latinoamérica

Argentina EN VIVO | Manifestantes protestan contra la reforma laboral en jornada de paro general

Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales
Latinoamérica

Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales