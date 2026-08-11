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Resumen

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El presidente de Argentina Javier Milei y su su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a su llegada a la ceremonia de investidura del presidente de Colombia Abelardo de la Espriella en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. (Presidencia colombiana / AFP).
El presidente de Argentina Javier Milei y su su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a su llegada a la ceremonia de investidura del presidente de Colombia Abelardo de la Espriella en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. (Presidencia colombiana / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Los extranjeros no residentes en Argentina comenzarán a pagar por la atención médica no urgente en los hospitales públicos nacionales, este martes anunció el gobierno del presidente Javier Milei, que dice combatir el “turismo de salud”.

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