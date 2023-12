El propio Milei, quien asumió la presidencia el domingo, ha dicho que las medidas de “shock” implicarán atravesar meses aún más difíciles. Aunque el Gobierno anticipó que aumentará la ayuda social para los sectores más necesitados, una gran incógnita es si los ajustes serán tolerables, principalmente para las clases medias.

El plan anunciado ministro de Economía, Luis Caputo, incluye una devaluación del peso argentino, que pasa de 400 a 800 pesos por dólar; la reducción de 18 a 9 los Ministerios, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y energía, así como otros recortes.

“Es una decisión que considero está bien porque esto no da para más. Pero también es un choque muy profundo para el bolsillo de la gente, te destruye. O aumentás los sueldos o no sé qué va a pasar en este país”, dijo a la agencia Reuters Facundo Marino, un empleado de 53 años, en el centro de Buenos Aires.

El gobierno de Javier Milei anunció el martes el primer paquete de medidas con las que buscará recuperar la debilitada economía argentina y “evitar que el país termine en una catástrofe”. (Foto: AFP) / LUIS ROBAYO / AFP

A nivel de los movimientos sociales y sindicales ya han sonado advertencias. Incluso antes de la asunción al poder del mandatario liberal, grupos piqueteros y fuerzas políticas de izquierdas convocaron para el próximo 20 de diciembre las primeras protestas contra los ajustes económicos anunciados por Milei y han afirmado que no aceptarán un “retroceso social” en Argentina.

A la vez, varios dirigentes de la izquierda han criticado los planes de Milei y han llamado a su militancia a manifestarse. El importante dirigente social Juan Grabois, ex precandidato a la presidencia por el peronismo y dirigente cercano a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner señaló que Caputo anunció “un asesinato social sin inmutarse”.

Al referirse a manifestaciones y posibles piquetes, el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, recordó el martes el lema que popularizaron tanto Milei como su antigua rival política y ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Escenario esperable

Aunque inicialmente iba a buscar el diálogo con el gobierno libertario, después de los anuncios de Caputo, la organización gremial Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) pasó “a ponerse en estado de deliberación y pie de guerra”, señala el diario “La Nación”, que afirma que un importante referente de la UTEP dijo que su colectivo está evaluando las medidas con nuestros delegados y debatiendo como seguir.

Desde la UTEP manifestamos nuestra gran preocupación a partir de las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de economía.

El mismo gobierno reconoce que a partir de las mismas se generará más pobreza e indigencia, es decir más familias en la calle y sin comida en sus mesas. — UTEP (@UTEPoficial) December 13, 2023

Ignacio Zuleta, periodista y columnista del diario “Clarín”, destaca que es muy pronto para saber el impacto que tendrán las medidas de Milei en los movimientos sociales y sindicales, más aún cuando resta definir en qué lugar del gobierno de Milei recalará el manejo de los planes sociales.

“Hay que esperar a que las medidas se implementen. Hasta ahora son solo anuncios o titulares de iniciativas, pero no tienen ninguna reglamentación específica. Por lo tanto, es difícil prever cuál será la reacción”, dice a El Comercio.

Luis Caputo anuncia las medidas económicas del Gobierno de Milei en Argentina.

Además, pide no olvidar que el gobierno liberal ha hecho una excepción en el anuncio de una serie de medidas de reducción del gasto en cuanto a las ayudas a las personas en situación de pobreza e incluso ha aumentado las asignaciones como una manera de prevenir el efecto de esas medidas en la gente que recibe subsidios del Estado por pobreza.

Carlos Fara, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, se pronuncia en la misma línea al considerar que la respuesta inicial de los movimientos sociales y sindicales era la esperable. “Algunos por la base social y otros por razones ideológicas van a ponerse a Milei haga lo que haga y diga lo que diga”, señala a este Diario.

¿Impacto limitado?

Los expertos apuntan a que la configuración política de los movimientos sociales en parte está vinculada a la oposición, sea a la izquierda o al peronismo, por lo que es presumible que haya cierta hostilidad.

Pese a ello, Zuleta enfatiza que hay una alianza entre el gobierno y el peronismo y que no se puede prever que el peronismo comience una oposición frontal, menos cuando no se conocen los detalles de las medidas económicas. Si bien existen otras organizaciones de izquierda que son minoritarias y que van a hacer protestas, el experto destaca que esto ha ocurrido también con los otros gobiernos y que se trata de protestas pacíficas.

Así fue el ambiente previo a la investidura de Javier Milei frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires. (Foto: EFE) / Juan Ignacio Roncoroni

“Las manifestaciones nunca han tenido en Argentina ningún sesgo de violencia. Argentina es un país pacífico que acata los resultados electorales, tiene un sistema sólido, no cae ningún gobierno, acá se ha aceptado esta transición pacífica de gobierno. Este es un país que no ha roto los códigos de convivencia social”, afirma.

Farra añade que pese a que habrá protestas estas no cambiarán el tablero político. “Lo más importante que hay que observar es lo que pase en el Congreso. La manifestación en la calle, además manifestación organizada, no me parece que sea un punto relevante”, explica.

Sobre el enfoque de Milei ante las protestas, el analista cree que el mandatario liberal no se dejará presionar por los movimientos sociales y el sindicalismo. “Él llegó con una actitud mesiánica, no va a dar marcha atrás, mucho menos si logra ciertas victorias parlamentarias”.

En esa línea, lo que parece certero es que el gobierno no cederá ante bloqueos o alteraciones del orden público. Según “La Nación”, fuentes del gobierno dicen que están dispuestos a abrir un diálogo “sin extorsión” con los referentes de los movimientos sociales, es decir, que no los recibirían como consecuencia de un piquete en la calle.