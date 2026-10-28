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Flávio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. Foto: CHRISTIAN RIZZI / AFP
Flávio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. Foto: CHRISTIAN RIZZI / AFP
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas hicieron escala en Argentina rumbo a Ecuador; desde donde se dirigen a Miami (EE.UU.) según la aplicación para el seguimiento de vuelos Flight Radar.

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