Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del Congreso de la Nación en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/Matías Martin Campaya
Fotografía de archivo del Congreso de la Nación en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/Matías Martin Campaya
Por Agencia AFP

El Senado de Argentina comienza este miércoles el debate de una reforma laboral impulsada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei, en un escenario de fuerte conflictividad con la convocatoria a una movilización de la principal central obrera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Congreso argentino debate polémica reforma laboral con sindicatos en pie de guerra
Latinoamérica

Congreso argentino debate polémica reforma laboral con sindicatos en pie de guerra

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”
Latinoamérica

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”

Senadora colombiana Aída Quilcué relata que fue retenida por hombres armados que no se identificaron
Latinoamérica

Senadora colombiana Aída Quilcué relata que fue retenida por hombres armados que no se identificaron

Encuentran con vida a senadora indígena colombiana Aída Quilcué tras denuncia de secuestro
Latinoamérica

Encuentran con vida a senadora indígena colombiana Aída Quilcué tras denuncia de secuestro