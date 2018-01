Argentina continúa con la búsqueda del submarino ARA San Juan

La Armada de Argentina ratificó este lunes que mantiene las labores de búsqueda del submarino "ARA San Juan" con apoyo del buque oceanográfico "Yantar" de Rusia, sin precisar una fecha para poner fin a esos esfuerzos, a dos meses de su desaparición.

La búsqueda del "ARA San Juan", con el que se perdió contacto el pasado 15 de noviembre, continúa con el buque oceanográfico "Yantar", de Rusia, y la corbeta argentina "ARA Spiro", aseguró el vocero de la Armada, Enrique Balbi.

El "ARA San Juan" llevaba 44 tripulantes a bordo. Sus familiares se encuentran en la ciudad de Mar del Plata (este) en espera de noticias.



"No hay una fecha tope o fecha límite en cuanto a la búsqueda", dijo Balbi en una conferencia de prensa, en la que sin embargo reconoció que la colaboración rusa "en algún momento va a ser finita".



Según el vocero, las autoridades han contactado hasta ahora a cinco empresas "que tienen personal y medios idóneos" para proseguir con la búsqueda.



Pocos días después de la desaparición del submarino argentino, Rusia envió el "Yantar", con capacidad para realizar búsquedas a una profundidad de hasta 6.000 metros.



En un principio se había dicho que el buque ruso cesaría sus labores el 15 de enero.



Pese a los esfuerzos desplegados, las autoridades aún desconocen qué ocurrió con el submarino.



"Al no corresponder ninguno de los 54 contactos que han sido realizados con el submarino 'ARA San Juan', lamentablemente no podemos corroborar qué es lo que pasó. Puede haber hipótesis. No podemos corroborarlas hasta no encontrarlo y ver en qué situación está el casco", dijo Balbi.



En estos dos meses, Argentina recibió apoyo de 13 países en esa búsqueda, pero sin ningún resultado hasta ahora.



Antes de perderse contacto con el "ARA San Juan", se había reportado a la base una falla en las baterías.



El submarino se encontraba entonces a 450 km de la costa argentina en el golfo San Jorge, regresando desde Ushuaia (3.200 km al sur) a Mar del Plata, su apostadero habitual.



