El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad , confirmó este lunes que el Gobierno de Mauricio Macri contratará al experto venezolano Hugo Marino, quien ofreció los servicios de su empresa para buscar el submarino ARA San Juan.



"Estamos en el proceso de contratación. Hemos hablado más de cinco veces con el señor Marino, que es quien ha ofrecido este aparato", indicó el ministro frente a la comisión bicameral especial creada para investigar lo ocurrido con el submarino ARA San Juan, desaparecido con 44 tripulantes abordo.

Ante una comisión bicameral del Congreso que investiga la desaparición de la nave el 15 de noviembre pasado, el ministro respondió durante más de cinco horas las preguntas de los familiares de los tripulantes, que le reclamaron continuar la búsqueda.



"Estamos desesperados por encontrarlos porque no nos puede pasar otra vez esto", dijo el ministro al asegurar que la búsqueda "terminará cuando lo encontremos".



Aguad aclaró que el Gobierno comenzó "las actuaciones de contratación directa" del sistema teledirigible para la búsqueda del submarino aunque no acorta el tramite de manera inmediata, ya que es muy difícil de trasladar a la zona de búsqueda.

Oscar Aguad,. ministro de Defensa de Argentina, declaró ante el Senado. (Foto: Comunicación Institucional Senado de Argentina) GDA

"No hay ningún buque de la Armada donde este buque pueda ser colocado. Hay un barco, que esta en reparaciones hasta fines de julio. Estamos tratando de resolver este problema. Pero traer ese torpedo y colocarlo en un barco con los contenedores que hacen falta significa no solo que entre sino que el barco ande a una velocidad apropiada para que no se pierda el torpedo", explicó el ministro.



"Además hay que perforar el casco del barco. Es una operación compleja. Significa no utilizar el barco, y lo vamos a hacer. Lo que tenemos es lo que tenemos, es la marina que tiene la Argentina", añadió.



Sospechas

Más de una docena de países contribuyeron a la búsqueda del submarino, que desapareció después de reportar una avería mientras navegaba desde Ushuaia, en el extremo austral argentino, hasta el puerto de Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires.



Familiares de los tripulantes increparon al ministro, algunos en llanto, para reclamar por la falta de resultados tras cinco meses de búsqueda.

Familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, se manifestaron a las puertas del Congreso, en Buenos Aires. (Foto: EFE/Natalia Kidd) EFE

La sospecha es que el San Juan yace en una grieta del lecho marino y que ello ha hecho imposible su detección por radares.



Organismos internacionales detectaron una explosión en alta mar, cerca de la ruta del submarino, el día de la desaparición.



Una investigación judicial permanece abierta para determinar lo ocurrido y eventuales responsabilidades.



El ministro ratificó que de acuerdo a los informes de la Armada el submarino "estaba en condiciones de navegar y que no existen evidencias de que haya zarpado con alguna falla".



Sin embargo, indicó que la jueza a cargo del caso "está tomando testimonios". "Eso nosotros no lo hemos hecho", agregó.



"Yo no tengo certezas, tengo informes. ¿Serán ciertos estos informes? Bueno, la jueza lo está investigando", dijo Aguad.



El gobierno ofreció en febrero una recompensa de cinco millones de dólares a quien dé con el submarino.



Fuente: La Nación de Argentina, GDA/Agencia AFP