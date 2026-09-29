icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión de «Escudo de las Américas» al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión de «Escudo de las Américas» al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

La Corte Suprema eliminó este martes las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros en Argentina, un asunto que ha provocado fuertes resistencias en la sociedad al punto de que no ha podido ser tratado en el parlamento.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.