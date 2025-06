Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, cumple desde este martes 17 una pena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política perpetua por corrupción.

La postura de los fiscales era que Fernández cumpliera la condena dentro de una prisión, pero la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 buscó equilibrio entre dicho pedido y el de la defensa de la exmandataria, que considera que su edad (72 años) es un argumento humanitario sólido para la detención domiciliaria. No obstante, el tribunal sí accedió al pedido de la Fiscalía de imponer el uso obligatorio de una tobillera electrónica a la sentenciada.

El inmueble elegido por Fernández de Kirchner para su reclusión es un departamento ubicado en el número 1111 de la calle San José, dentro del barrio de Constitución en Buenos Aires. Según informó el diario argentino La Nación, dicha propiedad tiene una extensión de 200 m2 y su valor estaría situado en torno a los US$ 300.000.

El diario argentino “La Nación” tuvo acceso a la resolución judicial que ordenaba la detención domiciliaria de Cristina Fernández, que establecía el siguiente código de conducta:

a) Permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción. b) Abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

Inicio polémico

Poco antes del inicio formal del cumplimiento de la condena de Cristina Fernández, el analista político Carlos Fara advertía en una entrevista con CNN Radio Argentina que no iba a tardar en surgir una polémica pública en torno a la forma en la que la líder del Partido Justicialista debería asumir su confinamiento y la rigurosidad con la que se debían abordar sus restricciones.

“La sociedad asistirá a un debate sobre si (Fernández) puede salir al balcón, cuánta acción tiene en redes sociales, cuánta gente puede recibir”, sostenía Fara, apuntando que la falta de precisiones iba a ser un problema para las autoridades.

Tanto la defensa legal de la exjefa de Estado como ella misma manifestaron que tampoco tenían claro cuáles serán los límites dentro de la reclusión.

“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido. Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados”, publicó Fernández de Kirchner en la red social X.

La publicación de dicho mensaje se da en un contexto de manifestaciones de cientos de sus seguidores a las afueras del inmueble de la calle San José, a los que ha salido a saludar en reiteradas ocasiones.

En la calle y a toda hora

Campamentos improvisados, portátiles de medios de comunicación, puestos callejeros de comida, tiendas al aire libre y pintas callejeras de apoyo a Fernández son parte actual del paisaje de la zona, según muestra un reciente informe de La Nación.

El medio citado reporta que toda la manzana fue ocupada y el tránsito vehicular se ha interrumpido. Los seguidores de la presidenta del Partido Justicialista hacen rotaciones para garantizar la presencia de manifestantes durante las 24 horas del día.

Tal actividad entraría en conflicto con el segundo punto del reglamento impuesto a Fernández por parte de la justicia, el cual hace énfasis en la abstención de comportamientos que puedan “perturbar la tranquilidad del vecindario”.

Por lo pronto ya se han registrado quejas de los residentes de la zona a causa de la actividad prolongada de los manifestantes, los problemas para circular cerca de sus viviendas y hasta la denuncia de vandalismo y actitudes violentas por parte de algunos seguidores de Fernández.

“Yo fui joven y también protesté. Yo respeto que digan lo que quieran mientras que nadie me diga nada a mi. Lo único que vamos a tener que pintar es el frente del edificio. Los carteles se sacan, las pintadas no, eso nadie me lo paga”, indicaba uno de los vecinos consultados por “La Nación”.