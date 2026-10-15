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Resumen

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La situación vial más complicada se registra en los puentes sobre los arroyos Paranay y Piray Guazú. (Foto: EFE-referencial)
La situación vial más complicada se registra en los puentes sobre los arroyos Paranay y Piray Guazú. (Foto: EFE-referencial)
Por Agencia EFE

Un total de 28 personas, entre ellas 14 menores de edad, fueron evacuadas en la provincia argentina de Misiones por la crecida del río Paraná y varios arroyos,como consecuencia del fenómeno climático El Niño, mientras que dos puentes permanecen clausurados al tránsito general y ocho conexiones fluviales están suspendidas, según informó este jueves la Policía provincial.

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