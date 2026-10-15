Un total de 28 personas, entre ellas 14 menores de edad, fueron evacuadas en la provincia argentina de Misiones por la crecida del río Paraná y varios arroyos,como consecuencia del fenómeno climático El Niño, mientras que dos puentes permanecen clausurados al tránsito general y ocho conexiones fluviales están suspendidas, según informó este jueves la Policía provincial.

De acuerdo con el relevamiento policial, 11 personas fueron evacuadas en la jurisdicción de Puerto Rico y otras 17 en la de Puerto Iguazú.

La situación vial más complicada se registra en los puentes sobre los arroyos Paranay y Piray Guazú, que conectan distintas localidades de Misiones y continúan inhabilitados para el tránsito general debido al avance del agua.

Más de 600 familias han sido evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este) -fronterizo con Brasil-, Misiones y Ñeembucú (sur) -colindantes con Argentina- tras las inundaciones causadas por el río Paraná. Foto: EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay

En el puente sobre el arroyo Paranay, que une El Alcázar con Caraguatay, el nivel del agua aumentó 23 centímetros respecto de las mediciones anteriores y crecía a un ritmo de seis milímetros por hora. A las 8.30, el agua se encontraba a 70 centímetros de alcanzar la calzada.

En tanto, el puente conocido como Puente Banana, sobre el arroyo Piray Guazú, que conecta Puerto Piray con Eldorado, registró un incremento de 22 centímetros, con una velocidad de crecimiento de ocho milímetros por hora, según el informe policial.

En ambos viaductos solo se permite el paso peatonal y la circulación excepcional de vehículos de emergencia y de personas que necesitan trasladarse para recibir tratamientos oncológicos.

Además, permanecen suspendidas ocho conexiones fluviales entre Argentina y Paraguay, entre ellas las de Puerto Eldorado-Puerto Mayor Otaño, Puerto Mado-Lomas Valentinas, Colonia Victoria-Mayor Otaño y Puerto Iguazú.

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En Colonia Victoria, el avance del Paraná alcanzó una vivienda y una familia se trasladó preventivamente a otra casa ubicada en un terreno más elevado, aunque manifestó que por el momento no desea abandonar la zona.

La emergencia se produce en un contexto de caudales elevados en la cuenca del Plata asociados a las lluvias registradas en el sur de Brasil y al fenómeno climático de El Niño.

La jefa de Hidrología de la central hidroeléctrica Yacyretá, María Alejandra Cristanchi, advirtió este jueves en una entrevista con Radio Mitre:“El Niño recién está empezando y, de acuerdo a lo que manifiestan los especialistas, se intensificará de octubre a febrero.”

La especialista señaló que el pico de la crecida actual se esperaba entre el miércoles y este jueves y advirtió sobre la continuidad del fenómeno: “Los efectos se van a prolongar durante los próximos meses”.

Mientras el Paraná mantiene niveles elevados, el río Iguazú comenzó a bajar tras alcanzar un pico de 15.800 metros cúbicos por segundo el miércoles.

El descenso permitió habilitar parcialmente circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos turísticos de Argentina.