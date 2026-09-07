El Gobierno de Argentina anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de la petrolera israelí Navitas por operar sin autorización del país suramericano en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

Según informó la Presidencia argentina, la denuncia alcanzará a las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.

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Dos mapas donde se puede ver la ubicación de las ilas Malvinas/Falklands respecto a Reino Unido y Argentina.

Argentina alega que estas empresas “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte”, en “violación” de las leyes argentinas.

La demanda será presentada por el canciller argentino, Pablo Quirno, con el patrocinio de Sebastián Amerio, jefe de la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado argentino.

Navitas opera y posee una participación del 65 % en el proyecto ‘offshore’ (costas afuera) Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en aguas del Atlántico sur que forman parte de la histórica disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas.

El proyecto, del que es socia la británica Rockhopper (35 %), está en fase de desarrollo con vistas a extraer crudo a partir de marzo de 2028.

Una representación de las fases 1 y 2 del proyecto.

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El Gobierno argentino dijo que la demanda también se dirigirá contra “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido” en el proyecto.

“La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”, dijo el Gobierno en su comunicado.

El presidente argentino, Javier Milei, había anunciado el pasado jueves su intención de acelerar y endurecer las sanciones contra las petroleras que operan en Malvinas bajo licencias otorgadas por el gobierno local isleño.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, en Buenos Aires, el 2 de abril de 2026. (Matías Martin Campaya / EFE) / Matías Martin Campaya

Ese día, Milei también anunció que reactivará el plan para construir una base militar naval en la ciudad de Ushuaia, capital de la sureña provincia de Tierra del Fuego, a unos 700 kilómetros de las Malvinas.

Este lunes, Milei instruyó al ministro de economía, Luis Caputo, a que de prioridad a este proyecto en la confección del Presupuesto 2027, que será remitido al Parlamento este mes.

“Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”, afirmó el Gobierno argentino.