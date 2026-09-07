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Resumen

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El presidente de Argentina Javier Milei dirigiéndose a la nación desde la Casa Rosada el 3 de septiembre de 2026, para hablar sobre las Islas Malvinas. (AFP).
El presidente de Argentina Javier Milei dirigiéndose a la nación desde la Casa Rosada el 3 de septiembre de 2026, para hablar sobre las Islas Malvinas. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El Gobierno de Argentina anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de la petrolera israelí Navitas por operar sin autorización del país suramericano en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

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