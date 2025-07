Un partido de fútbol entre dos clubes de la segunda división del fútbol de Argentina ha generado una creciente polémica debido a manifestaciones desde la tribuna con carga antisemita. All Boys y Atlanta se enfrentaron el fin de semana en el estadio Malvinas Argentinas (Buenos Aires), pero lo más relevante de dicho encuentro no ha sido el resultado sino la denuncia que el gobierno de Javier Milei ha entablado contra un grupo de simpatizantes del primero de estos equipos.

Cánticos y rivalidad

El partido entre All Boys y Atlanta es considerado un clásico en Buenos Aires y la proximidad entre los barrios de Floresta y Villa Crespo, a los que dichos clubes están ligados históricamente de forma respectiva, hacen que se haya fomentado una tremenda rivalidad entre las aficiones de ambas instituciones.

En el contexto actual un factor relevante es que Atlanta es un equipo tradicionalmente relacionado al colectivo judío argentino, debido a que Villa Crespo alberga a una parte importante de dicha comunidad. Las proclamas de los hinchas de All Boys antes del encuentro están directamente relacionadas a este hecho.

Los fanáticos de All Boys se mostraron en los alrededores del estadio Malvinas Argentinas —donde su equipo juega de local en la Primera Nacional del balompié argentino— en medio de humo y con un ataúd que llevaba pintada la bandera de Israel.

Diversos videos que circulaban por las redes sociales daban cuenta de esa escena junto a cánticos de los hinchas contra la comunidad judía e Israel. También se vieron pancartas y panfletos con mensajes similares, así como también a hinchas con banderas de Irán y Palestina.

🇦🇷 En medio del partido de All Boys vs Atlanta apareció un DRON con una bandera de Palestina, por lo que se detuvo el encuentro.



En la previa, los hinchas estaban con un ataúd con los colores de Atlanta y una bandera de Israel, acompañado de cánticos hacia el pueblo judío.



📹:… pic.twitter.com/DfJJqckj2p — Primera Nacional (@Primeranaciona) June 29, 2025

“(…) No sé por qué usan un gorrito raro, no se por qué invadieron Argentina, no sé por qué, váyanse para Israel” o “Palestina libre. Villa Crespo barrio de cag... Israel y Atlanta son la misma m…”, fueron algunos de las frases leídas y escuchadas en panfletos y consignas.

Durante el encuentro apareció sobre la cancha un dron que llevaba la bandera palestina, hecho que llevó a la detención del juego. También se vieron pancartas en las tribunas con frases como “Muerte al Estado genocida de Israel”.

Según el diario argentino La Nación, se trata de un hecho recurrente en los últimos tiempos. En junio del 2024 la barra de All Boys protagonizó incidentes similares a los registrados el domingo, los cuales terminaron en sanciones.

Boletines que circularon antes del partido entre All Boys y Atlanta. (Foto: X)

Reacciones

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) no tardó en “repudiar” los actos y pidió la intervención de las autoridades del fútbol y del Estado.

“Exigimos a las autoridades correspondientes, a la AFA y a los directivos del Club All Boys adoptar las medidas necesarias aplicando todo el rigor de la ley”, manifestó la organización a las pocas horas del término de la cita deportiva.

Repudiamos enérgicamente las expresiones antisemitas ocurridas hoy en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas.



Exigimos a las autoridades correspondientes, a la AFA y al Club All Boys que actúen con firmeza ante estos hechos de odio.

La violencia y la discriminación no… pic.twitter.com/3AmY7IQscY — DAIA (@DAIAArgentina) June 29, 2025

Este lunes 30 de junio la Asociación de Fútbol Argentino se pronunció también sobre el hecho mostrando su rechazo y anunciando la apertura de un expediente.

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia y la Comisión de Gobernanza, Transparencia e Integridad, elevó hoy una denuncia formal al Tribunal de Disciplina, a fin de abrir un expediente para que tome inmediata intervención en el caso”, indicó la AFA en un comunicado.

No obstante, la reacción más fuerte ha surgido del Gobierno argentino. La agencia EFE informó que la administración de Javier Milei presentó una denuncia y acusó de antisemitismo y discriminación a los aficionados del club All Boys.

“El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal ante la justicia para que se investiguen los hechos y se adopten las medidas correspondientes, tras los graves incidentes ocurridos el domingo 29 de junio durante el partido entre All Boys y Atlanta, por la 20ª fecha del campeonato de la Primera Nacional”, indicaron las autoridades estatales en un comunicado.

No son las primeras medidas de este tipo, pues tras los incidentes registrados en el 2024 el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires castigó a cinco simpatizantes de la entidad a los que se prohibió la asistencia a espectáculos deportivos en el territorio argentino.

Por lo pronto la policía bonaerense ya realizó un operativo durante la noche del domingo para incautar el ataúd y las banderolas que aparecen en las imágenes difundidas en las redes. La Nación reporta que los hinchas que llevaron el ataúd a la cancha ya han sido identificados y les espera una sanción de cuatro años sin poder ingresar a campos deportivos.