Resumen

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El Papa León XIV saluda a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO).
El Papa León XIV saluda a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO).
/ DANIEL DAL ZENNARO / POOL
Por Agencia EFE

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina, dependiente de la Presidencia, informó de la detención de un hombre por supuestamente haber amenazado al papa León XIV en la antesala de su visita al país sudamericano.

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