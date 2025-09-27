Detienen en Bolivia a quinta persona por triple feminicidio en Argentina

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes por la noche la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto implicado en el feminicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quien estaba prófugo y fue capturado en Bolivia.

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia (lindante con la ciudad argentina de La Quiaca)”, escribió la ministra este viernes en la red social X.

El Ministerio Público Fiscal de Jujuy (provincia en el norte de Argentina) informó que tras detectar que el sospechoso no estaba en la provincia, con ayuda de la Policía de Bolivia, lograron ubicarlo en un hospedaje de la ciudad de Villazón, a una distancia de apenas tres kilómetros.

Tras la detención, Bullrich confirmó que se puso en marcha el proceso de extradición para que el acusado responda ante la Justicia argentina.

Sotacuro, de 41 años y ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, es señalado como el dueño de un auto que actuó de apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes a una vivienda de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, donde fueron torturadas y asesinadas, según reveló la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en una entrevista con el canal TN.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron asesinadas en Argentina.

Horas antes, Interpol había emitido un pedido de captura internacional contra Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de ‘Pequeño J’, el presunto líder de la organización narcotraficante que habría organizado y ejecutado los feminicidios.

Los cuerpos de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi recibieron sepultura este viernes en el cementerio Las Praderas de Esteban Echeverría, mientras que Lara Gutiérrez fue enterrada en el Parque Campo Santo de la localidad de González Catán, en los dos casos en la provincia de Buenos Aires.

La organización feminista ‘Ni Una Menos’ convocó a una movilización para este sábado a las 16:00 hora local (19:00 GMT), que partirá desde Plaza de Mayo de Buenos Aires hacia la Plaza del Congreso, para exigir justicia por los feminicidios.

Los primeros cuatro detenidos por el triple feminicidio, precedidos por torturas previas a los asesinatos en un caso que ha causado una gran conmoción en Argentina, se negaron a declarar el jueves y fueron trasladados al penal de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.

Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes, que estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre, fueron encontrados el miércoles enterrados en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Según reveló el ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, las tres mujeres habrían sido víctimas de “una trampa organizada por una banda narco” que tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.