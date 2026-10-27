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Resumen

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Fotografía de archivo del excandidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ Isaac Fontana
Fotografía de archivo del excandidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ Isaac Fontana
Por Agencia EFE

El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que el Gobierno de Javier Milei “tomó nota del resultado electoral de Brasil”, tras la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva, y añadió que el perdedor de esos comicios, Flávio Bolsonaro, “no ha pedido asilo” en este país.

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