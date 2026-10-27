El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que el Gobierno de Javier Milei “tomó nota del resultado electoral de Brasil”, tras la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva, y añadió que el perdedor de esos comicios, Flávio Bolsonaro, “no ha pedido asilo” en este país.

Estas han sido las primeras palabras de un integrante del Gobierno de Milei tras la victoria el domingo de Lula da Silva en unas elecciones que han marcado historia en Brasil y después de que el presidente argentino se inmiscuyera en la campaña a favor de Bolsonaro e insultara de manera repetida al líder progresista brasileño.

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Ravier ofreció una rueda de prensa mientras los medios argentinos especulaban este martes sobre la posibilidad de que Bolsonaro haya cruzado la frontera y esté en Argentina, a lo que respondió la Dirección de Migraciones que “no tiene registro” de ello.

A primera hora del martes, el medio argentino Infobae publicó que el senador brasileño habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Misiones (en el norte de Argentina), a bordo de un avión privado perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., cuya partida estaba prevista en la madrugada de este martes.

Según el mismo medio, el legislador habría cruzado la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad, mientras el canal de televisión TN mostró un avión retenido en Puerto Iguazú.

Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa tras las elecciones presidenciales en Brasil. (EFE/ Andre Borges). / Andre Borges

La Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos para determinar si Flávio Bolsonaro abandonó el país, mientras la Dirección de Migraciones de Argentina informó este lunes de que había constatado que “la documentación de la empresa (propietaria del avión retenido en Iguazú) se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”.

Esta información surge después de que Bolsonaro denunciara que la Justicia brasileña le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país, en el contexto de investigaciones por lavado de dinero y corrupción, acusaciones que el senador niega.

“Sobre Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo”, remarcó el portavoz de Milei este martes en medio del revuelo causado por las informaciones aparecidas en los medios argentinos.

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