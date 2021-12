Un billete de mil pesos argentinos llegó a las manos de un ciudadano y le llamó la atención por el mensaje que traía: “Dana L. Castrillo. Te amo y extraño. Tu papi Diego Castrillo. Contáctame”, se lee junto al número de teléfono y correo electrónico del sujeto.

La fotografía del billete fue difundida ampliamente en redes sociales con el fin de ayudar al papá a buscar a su primogénita. La primera publicación en Twitter superó los 13 mil ‘retweets’ y 19 mil ‘me gusta’.

Varios de los internautas se preguntaban qué había pasado para que el hombre recurriera a marcar billetes con tal de encontrar a su hija y relacionaban la situación con casos de trata de personas o desaparición forzada. Sin embargo, todo se trata de un problema intrafamiliar.

¿Por qué la buscaba?

Diego Castrillo, de 40 años, había perdido contacto desde el 3 de septiembre de 2013 con Dana, que ahora tendría 17 años.

”Hace más de siete años que no la veo. La madre no me deja contactarla”, reveló en entrevista con el programa argentino ‘Nosotros a la mañana’.

Según su relato, él tenía una relación sentimental con la mamá de la niña, pero por diversos motivos decidieron separarse. La mujer de un momento a otro optó por irse de la ciudad donde residían con Dana y perdió contacto con su expareja.

Diego contrató los servicios de un detective privado y logró ubicar a su hija en otra zona de Argentina. Viajó hasta el punto y la vio en aquel 2013, pero no pensó que la mamá emprendiera acciones para alejarlo totalmente.

Diego ha dicho que no ha podido hablar con su hija porque su mamá se lo impide. (Foto: iStock).

“Después del encuentro, ella me hace una denuncia diciendo que yo la había agredido. (…) Le lavaron la cabeza a mi hijita sobre cosas que no eran…que yo le pegaba a la madre”, aseguró.

A partir de ese momento se le ha impedido verla o hablarle, según dijo.

”No me quedó más opción que sellar billetes y esperar que llegaran a ella. Le digo cuánto la amo y que se comunique conmigo”, comentó notablemente afligido en el programa de televisión citado.

Análisis psicológico para su hija

Luego de que las imágenes de los billetes se difundieran por redes sociales, Diego ha recibido mensajes engañosos por medio de WhatsApp.

”Papi. Soy Dana. Estoy bien, deja de buscarme”, es uno de los escritos que ha llegado a su celular.

También, personas le han solicitado dinero a cambio de información y en otros se han hecho pasar por su expareja para que le pida perdón.

Diego, de acuerdo con las últimas informaciones, pide que Dana sea interrogada por psicólogos o llevada a una cámara Gesell con el fin de corroborar su estado y las supuestas acusaciones de maltrato que su madre ha hecho.

”La amo y la extraño mucho. Es lo mejor de mí. No veo la hora de verla y abrazarla. Solamente quiero darle a ella lo que pertenece”, concluyó.

Por el momento, no se conoce si logró encontrarse de nuevo o hablar telefónicamente con su primogénita.

